Ankara Sincan’da sanatçılar kardeş ülke Azerbaycan için bir araya geldi
Azerbaycan’ın Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine Sincan’dan da destek geldi.
Azerbaycan’ın Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine Sincan’dan da destek geldi. Sincan Belediyesinin himayesinde Sincan’da ikamet eden profesyonel ve amatör sanatçılar bir araya geldi, Karabağ için “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü söyledi. Sincan sokakları da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı.
Sincanlı sanatçılar mikrofonlarını aldı, Karabağ için söyledi. Sincan Belediyesi himayesinde Sincan’da ikamet eden 6 sanatçı bir araya geldi. Kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı davalarına destek olmak ve Karabağ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü seslendirdiler.
Bahadır Mert, Ekrem Özel, Hasan Sağındık, Kamil Avcı, Mehmet Demirtaş ve Ömer Faruk Bostan’ın seslendirdiği türkü büyük beğeni topladı.
Sincan Sokakları Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
Sincan sokakları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi. Tek Millet İki devlet anlayışıyla Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Karabağ Türk’tür, Azerbaycan’dır, ecdadımızın yadigarıdır. Can Azerbaycanlı kardeşlerimize Sincanımızdan selam olsun. Bizler de tüm kalbimiz ve dualarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındayız” dedi.
09 Kas 2020 - 11:29 Ankara/ Sincan- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.