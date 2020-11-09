Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat!
MasterChef Türkiye'de sular bir türlü durulmuyor. Ne olaylar bitiyor ne de ifşalar. Tv8'in iddialı prodüksiyonu, harcanan emek ve paranın hakkını fazlasıyla veriyor.
Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat! Yarışmada atılan en ufak adım bile ülke gündemine oturuyor. Elenen yarışmacısından devam edenine kadar şuan ülkede en çok konuşulan konu tartışmasız Masterchef Türkiye.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting yarışında birinciliği kimselere kaptırmayan Masterchef Türkiye 2020'ye damga vuran ifşa olaylarının ardı arkası kesilmiyor.
Bu zamana kadar elenen yarışmacıları önceden duyuran ifşacılara bir yenisi eklendi ki hepsini tek kalemde çizecek ve hatta yarışmaya son noktayı koyacak.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
09 Kas 2020 - 15:19 - Masterchef Türkiye 2020
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.