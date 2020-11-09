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- 09 Kas 2020 - 15:19 G: 09 Kas 2020 - 15:32

Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat!

MasterChef Türkiye'de sular bir türlü durulmuyor. Ne olaylar bitiyor ne de ifşalar. Tv8'in iddialı prodüksiyonu, harcanan emek ve paranın hakkını fazlasıyla veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat! Yarışmada atılan en ufak adım bile ülke gündemine oturuyor. Elenen yarışmacısından devam edenine kadar şuan ülkede en çok konuşulan konu tartışmasız Masterchef Türkiye.

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reyting yarışında birinciliği kimselere kaptırmayan Masterchef Türkiye 2020'ye damga vuran ifşa olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

Bu zamana kadar elenen yarışmacıları önceden duyuran ifşacılara bir yenisi eklendi ki hepsini tek kalemde çizecek ve hatta yarışmaya son noktayı koyacak.

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09 Kas 2020 - 15:19 - Masterchef Türkiye 2020

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