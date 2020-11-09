Salı Günleri Şans Oyunları Var Mı? Şans Oyunları Hangi Gün Çekiliyor? Her hafta belli günlerde yapılan birçok şans oyunu bulunmaktadır. Milli Piyango İdaresi On Numara, Süper Loto, Şans Topu ve Sayısal Loto olmak üzere 4 tane şans oyunu için düzenli olarak çekiliş yapmaktadır. Bu şans oyunlarının hepsinin farklı oynanma biçimler ve çekiliş türleri bulunur. Bu oyunlardan herhangi birinde şansını deneyen vatandaşlar ise çekilişin hangi gün yapıldığını araştırmaya devam ediyor.

Hangi Günler Şans Oyunu Çelişleri Yapılıyor?



Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarının her hafta belli günlerde çekilişleri yapılıyor. Belli bir sistematik içinde yapılan çekilişlerin günleri ise merak ediliyor. Vatandaşlar salı günleri hangi şans oyununun çekilişinin yapıldığını araştırıyor.



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