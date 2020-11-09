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- 09 Kas 2020 - 15:32 G: 09 Kas 2020 - 15:40

Salı Günleri Şans Oyunları Var Mı? Şans Oyunları Hangi Gün Çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi birçok şans oyunu için çekiliş düzenlemeye devam ediyor. Birçok vatandaşın şansını denediği şans oyunlarının ise hangi günler çekiliş yaptığı merak ediliyor. Birçok vatandaş tarafından ilgi ile takip edilen şans oyunlarından ne kadar para kazanıldığı, çekilişlerin ne zaman yapıldığı ve kimlerin kazandığı merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Salı Günleri Şans Oyunları Var Mı? Şans Oyunları Hangi Gün Çekiliyor? Her hafta belli günlerde yapılan birçok şans oyunu bulunmaktadır. Milli Piyango İdaresi On Numara, Süper Loto, Şans Topu ve Sayısal Loto olmak üzere 4 tane şans oyunu için düzenli olarak çekiliş yapmaktadır. Bu şans oyunlarının hepsinin farklı oynanma biçimler ve çekiliş türleri bulunur. Bu oyunlardan herhangi birinde şansını deneyen vatandaşlar ise çekilişin hangi gün yapıldığını araştırmaya devam ediyor.

Hangi Günler Şans Oyunu Çelişleri Yapılıyor?

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarının her hafta belli günlerde çekilişleri yapılıyor. Belli bir sistematik içinde yapılan çekilişlerin günleri ise merak ediliyor. Vatandaşlar salı günleri hangi şans oyununun çekilişinin yapıldığını araştırıyor.

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09 Kas 2020 - 15:32 - Yaşam

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