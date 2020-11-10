Mezoterapi Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanır?
Son zamanlarda birçok alanda kullanılan mezoterapi yöntemi, herkesin merak konusu oldu. Peki, mezoterapi nedir? Kimlere uygulanır? Mezoterapi kimlere uygulanmaz? Mezoterapi hangi bölgelere uygulanır? Dr. Mesut Ayyıldız mezoterapi hakkında bilgiler verdi.
MEZOTERAPİ NEDİR?
Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların, karışımlar halinde, mikro enjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Latince mezo (orta) ve terapi (tedavi) kelimelerinden meydana gelmiş olup orta deri tedavisi anlamındadır. Ağızdan ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığınız miktarlarının tümü her zaman ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır.
Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilmeden parçalanarak atılmaktadır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için hastalıkla ilgisi olmayan ancak o ilaçtan etkilenebilen diğer organ ya da dokularımızı da etkileyecektir ve istenmeyen yan etkileri oluşabilecektir.
Mezoterapide ise küçük miktarlarda yapılan mikro enjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda sağlanmaktadır.
MEZOTERAPİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?
Yüz ( alın, yanaklar, çene …)
Boyun, gıdı
Dekolte
Eller
Kol
Bacak
Göbek, karın
Saç derisi
Özellikle anti aging için yapılan mezoterapiler yani gençleştirme ve yaş almama önlemi için yapılan mezoterapiler kombin halinde uygulanmaktadır. Yani sorunlu olan tüm alanlara belli bir orantı planlanarak uygulanır. Bu şekilde daha dengeli bir görünüm elde edilir. Çünkü tek bir alana yapılan mezoterapi işleminden sonra mezoterapi yapılmayan bölge daha yaşlı görünür ve göze batar. Anti aging tam ve çok yönlü olmalıdır.
MEZOTERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?
Söz konusu işlem, ilacın deri altına enjekte edilmesi işlemi olduğu için uygulanmasında sakınca bulunan bazı kişiler var. Bu kişiler şunlar:
Hamilelik
Emzirme
İlaç tedavisi görme
Akne ve sivilce için tedavi görme
Ağır hastalıklar için tedavi görme
Deride enfeksiyon ve alerjik problemler yaşama
10 Kas 2020 - 10:42 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.