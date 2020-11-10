Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Kas 2020 - 11:08 G: 10 Kas 2020 - 11:16

Ankara'da şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplum sağlığının korunması amacıyla Başkent’te başlattığı şeffaf panel uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden beri halk sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın toplu taşıma araçlarında hem ulaşım esnafı hem de vatandaşın sağlığı için başlattığı ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ilgi giderek artıyor. EGO Genel Müdürlüğü son olarak 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.

Kent genelinde bugüne kadar çok sayıda taksi, dolmuş, özel servis aracı ile EGO ve Özel Halk Otobüslerine takılan şeffaf kabin ücretsiz monte ediliyor. EGO Genel Müdürlüğü son olarak gelen talep doğrultusunda 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı işlemini başlattı.

TOPLU ULAŞIMDA KORUCUYU ÖNLEMLER

Şeffaf kabin montaj işlemleri kapsamında bugüne kadar toplam bin 450 EGO otobüsünden bin 250 EGO otobüsüne şeffaf kabin uygulaması yapıldı.

Toplu ulaşımda koruyucu önlemler almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan EGO otobüsleri ile Raylı Sistemlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına öncelik verirken bir yandan da özel toplu taşıma araçlarında şeffaf kabin uygulamasını hayata geçirmeyi sürdürüyor. EGO otobüslerinde sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf panel ile yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI UYGULANIYOR

Günde ortalama 50 otobüse uygulanacak olan şeffaf kabin uygulaması sayesinde hem vatandaşların hem de sürücülerin güvenli ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şu bilgileri verdi:

EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamamız oldu. İlk önce dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları otobüslere yapıştırdık ve şeffaf kabin uygulamasına da devam ediyoruz. Ağustos ayında çıkan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına istinaden özel toplu taşıma araçlarından da talepte bulunan 125 araca şeffaf kabin yapımına başlandı, en kısa sürede tamamlanacak.”

10 Kas 2020 - 11:08 Ankara- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Atatürk, Ankara Mamak’ta Anıldı mask
Atatürk, Ankara Mamak’ta Anıldı
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi mask
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı mask
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı mask
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı
Başkan Yavaş, Kent Konseyi etkinlik alanında üniversitelilerle buluştu mask
Başkan Yavaş, Kent Konseyi etkinlik alanında üniversitelilerle buluştu
Ankara Sincan’da sanatçılar kardeş ülke Azerbaycan için bir araya geldi mask
Ankara Sincan’da sanatçılar kardeş ülke Azerbaycan için bir araya geldi
Ankaralılar akın etti! Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl mask
Ankaralılar akın etti! Çubuk-1 Barajı rekreasyon alanı yıllar sonra yeniden cıvıl cıvıl
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor mask
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor
Ankara Mamak’ta asfalt çalışması hız kesmiyor mask
Ankara Mamak’ta asfalt çalışması hız kesmiyor
Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 parka isim verildi mask
Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 parka isim verildi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Atatürk, Ankara Mamak’ta Anıldı mask
Atatürk, Ankara Mamak’ta Anıldı
Ankara Sincan’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi mask
Ankara Sincan’da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi mask
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi
Koronavirüs Bir Diziyi Daha Vurdu! Sevilen Oyuncu Koronavirüse Yakalandı! mask
Koronavirüs Bir Diziyi Daha Vurdu! Sevilen Oyuncu Koronavirüse Yakalandı!
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Kasım 2020
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı mask
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL