Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Kas 2020 - 11:13 G: 10 Kas 2020 - 11:14

Göz Kuruluğu Neden Olur? Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Halk arasında sıkça bilinen göz kuruluğu hastalığının gözümüzde göz yaşı salgısının yetersiz olması veya kalitesiz olması olarak tanımlandığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay “Gözyaşı gözümüzün ön yüzeyini ıslatıp nemlendirerek korur ve daha net bir görüntü sağlamak için mutlak suretle yeterli ve kaliteli olmalıdır” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çeşitli nedenler ile gözyaşı salgısının azalabildiğini veya komponentlerinden birinin bozulabileceğini anlatan Op. Dr. Şeyda Atabay, "Bu sebeple gözde batma hissi, refleks olarak aşırı sulanma, ağrı, yanma ve görmede bulanıklık oluşturmaktadır. Gözyaşı üretimi iki şekilde olmaktadır. Birinci sistem sürekli olan gözyaşı salgı sistemidir. Burada gün içinde sürekli bir gözyaşı salgısı olmaktadır.

Oluşan gözyaşı gözümüz ön kısmında bir gözyaşı filmi oluşturmaktadır. Bu tabaka 3 komponentten meydana gelir. Gözümüz ile göz kapaklarımız arasında kayganlaştırıcı bir tabaka görevi görürken göz ön kısmını nemlendirir ve korur. Diğer üretim şekli ağladığımızda, gözümüze bir şey battığında refleks olarak oluşan yoğun gözyaşıdır." diye konuştu.

Göz kuruluğunun sebepleri nelerdir?

Göz kuruluğu sebeplerinden birinin ileri yaş olduğunu dile getiren Atabay, "Diabet hastalığı yani şeker hastalığı bir diğer kuru göz hastalığı sebebidir. Menapoz gibi hormonal değişimler bu hastalığa neden olmaktadır. Uzun süreli kontakt lens kullanıcılarında, uyku düzeni bozuk olan kişilerde, uzun süreli bilgisayar ve telefon ekranı kullanan kişilerde, klimalı ortamlarda, sigaralı ortamlarda yoğun kalan kişilerde daha erken yaşlarda bile göz kuruluğu oluşabilmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıklar varlığında oluşan kuru göz hastalığı çok daha ağır seyretmekte ve ekstra tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Nasıl tedavi edilir?

Göz kuruluğu varlığını anlamak için yaptıkları birkaç test olduğunu bunların muayenehane şartlarında yapılabilen kolay testler olduğunu ifade ederen Şeyda Atabay, "Göz kuruluğu tanısı alan hastalarımıza öncelikle suni gözyaşı damlalarından reçete etmekteyiz. Hastalığın ağırlığına bağlı olarak ilaçlarımız daha güçlü olabilmektedir. Bazı durumlarda hastanın kendi kanından elde ettiğimiz serumlar ile hazırladığımız bir damla tedavisi uygulamamız olabilmektedir. Çok ileri vakalarda girişimsel müdahaleler uygulanabilmekteyiz" dedi.

10 Kas 2020 - 11:13 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mezoterapi Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanır? mask
Mezoterapi Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanır?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Kasım 2020
Ankara Kaynıyor! Koronavirüs Durdurulamıyor! Acil Önlem Alınmazsa Bulaşmayan Kişi Kalmayacak! mask
Ankara Kaynıyor! Koronavirüs Durdurulamıyor! Acil Önlem Alınmazsa Bulaşmayan Kişi Kalmayacak!
Ankara'da Koronavirüste O Sorunun Cevabı Verildi! Kış Geldi, Maskelerin İşe Yarayıp Yaramayacağı Belli Oldu! İşte O Araştırma ve Sonuçları... mask
Ankara'da Koronavirüste O Sorunun Cevabı Verildi! Kış Geldi, Maskelerin İşe Yarayıp Yaramayacağı Belli Oldu! İşte O Araştırma ve Sonuçları...
Bu Besinler Koronavirüsü Vücuda Yaklaştırmıyor! Bir Öğün Yemek Yeterli... “Koronasavar” İsmi Verildi! mask
Bu Besinler Koronavirüsü Vücuda Yaklaştırmıyor! Bir Öğün Yemek Yeterli... “Koronasavar” İsmi Verildi!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 9 Kasım 2020
Bakan Koca Paylaştı! Korkutan Artış Sürüyor! İşte Koronavirüs Tablosunda Son Durum... - 8 Kasım 2020 mask
Bakan Koca Paylaştı! Korkutan Artış Sürüyor! İşte Koronavirüs Tablosunda Son Durum... - 8 Kasım 2020
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 8 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 8 Kasım 2020
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 7 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 7 Kasım 2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Şok Uyarı! Ateş Ölçerlere Aldanmayın! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Şok Uyarı! Ateş Ölçerlere Aldanmayın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak mask
Ankara'da şeffaf panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı mask
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı
Mezoterapi Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanır? mask
Mezoterapi Nedir? Hangi Bölgelere Uygulanır?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 10 Kasım 2020
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor mask
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı! Lütfi Elvan Kimdir? mask
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı! Lütfi Elvan Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL