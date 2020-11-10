Evde Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır? Pirinç Maskesi Tarifi
Uzak doğuda her derde deva kullanılan pirinçle yapılan maske son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Beyazlatma ve renk eşitsizliklerini giderme özelliği ile bilinen pirinç maskesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor.
Evde Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır? Pirinç Maskesi Tarifi Kore'nin bir numaralı bakım ürünü olarak görülen pirinç maskesi, Uzak Doğulu birçok kadının pürüzsüz cildinin kaynağı. Güzellik rutinlerinden biri olan pirinç maskesinin sağlığa olan faydaları da biliniyor.
Her geçen gün dünyada daha popüler hale gelmeye başlayan pirinç maskesinin sırrı ise merak ediliyor. Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri ise pirinç maskesinin nasıl yapıldığı oluyor.
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10 Kas 2020 - 15:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.