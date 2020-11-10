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- 10 Kas 2020 - 15:01 G: 10 Kas 2020 - 15:16

Evde Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır? Pirinç Maskesi Tarifi

Uzak doğuda her derde deva kullanılan pirinçle yapılan maske son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Beyazlatma ve renk eşitsizliklerini giderme özelliği ile bilinen pirinç maskesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Evde Pirinç Maskesi Nasıl Yapılır? Pirinç Maskesi Tarifi Kore'nin bir numaralı bakım ürünü olarak görülen pirinç maskesi, Uzak Doğulu birçok kadının pürüzsüz cildinin kaynağı. Güzellik rutinlerinden biri olan pirinç maskesinin sağlığa olan faydaları da biliniyor.

Her geçen gün dünyada daha popüler hale gelmeye başlayan pirinç maskesinin sırrı ise merak ediliyor. Son dönemlerde en çok araştırılan konulardan biri ise pirinç maskesinin nasıl yapıldığı oluyor.

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10 Kas 2020 - 15:01 - Yaşam

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