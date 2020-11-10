Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece O Vedaya Dayanamadı!
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine can veren ünlü ve güzel oyuncu Eda Ece, yaşanan ayrılığa daha fazla dayanamadı.
Uzun yıllardır ekranlara gelen ve seyirciyi ekran başına kilitleyen Yasak Elma'da rol alan ve canlandırdığı Yıldız Yılmaz karakteri ile yediden yetmişe herkesin beğeniyle takip ettiği Eda Ece, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve çok konuşulan o ayrılık ile ilgili bir adım attı.
Geçtiğimiz dönemde ünlü basketbol oyuncusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, yaşadığı ağrılığın ardından derin bir sessizliğe gömülmüştü.
Yaşadığı bu ayrılığın ardından hayatına ve işlerine adapte olmaya çalışan Eda Ece, bu ayrılığın yapmış olduğu psikolojik etkiler yüzünden diziye bile motive olmakta zorlanıyordu.
Sıkıntılı ve stresli hali dizi çekimlerine de yansıyan Eda Ece'nin bu durumu aynı dizide yer alan diğer oyuncu arkadaşlarının da gözünden kaçmıyordu.
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10 Kas 2020 - 15:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.