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- 10 Kas 2020 - 15:10 G: 10 Kas 2020 - 15:31

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece O Vedaya Dayanamadı!

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine can veren ünlü ve güzel oyuncu Eda Ece, yaşanan ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Uzun yıllardır ekranlara gelen ve seyirciyi ekran başına kilitleyen Yasak Elma'da rol alan ve canlandırdığı Yıldız Yılmaz karakteri ile yediden yetmişe herkesin beğeniyle takip ettiği Eda Ece, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve çok konuşulan o ayrılık ile ilgili bir adım attı.

Geçtiğimiz dönemde ünlü basketbol oyuncusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, yaşadığı ağrılığın ardından derin bir sessizliğe gömülmüştü.

Yaşadığı bu ayrılığın ardından hayatına ve işlerine adapte olmaya çalışan Eda Ece, bu ayrılığın yapmış olduğu psikolojik etkiler yüzünden diziye bile motive olmakta zorlanıyordu.

Sıkıntılı ve stresli hali dizi çekimlerine de yansıyan Eda Ece'nin bu durumu aynı dizide yer alan diğer oyuncu arkadaşlarının da gözünden kaçmıyordu.

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10 Kas 2020 - 15:10 - Magazin

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