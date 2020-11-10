Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Tüm Mal Varlığı Uçtu Gitti! Çekmiş olduğu birbirinden ilginç ve dikkat çekici videolar ile sürekli ülkenin gündemine oturan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neye uğradığını şaşırdı.



Çektiği videolar ile çok kısa bir zaman içinde dikkatleri üzerine çeken ve inanılmaz bir kitle yakalayan Murat Övüç, genel olarak Türk halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da takipçi sayısında en ufak bir azalma olmuyor.

Geçtiğimiz dönemde bir çok ünlü isimle polemiğe giren ve bu tartışma ve polemikler ile beslenen Murat Övüç, yaşadığı bu medyatik tartışmalar ile işlerini de inanılmaz derece arttırıyor.



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