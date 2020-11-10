Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Tüm Mal Varlığı Uçtu Gitti!
Paylaştığı videolar ile son yıllarda yıldızı parlayan ve milyonlarca takipçiye sahip olan ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tüm mal varlığını bir anda yitirdi.
Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün Tüm Mal Varlığı Uçtu Gitti! Çekmiş olduğu birbirinden ilginç ve dikkat çekici videolar ile sürekli ülkenin gündemine oturan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neye uğradığını şaşırdı.
Çektiği videolar ile çok kısa bir zaman içinde dikkatleri üzerine çeken ve inanılmaz bir kitle yakalayan Murat Övüç, genel olarak Türk halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutulsa da takipçi sayısında en ufak bir azalma olmuyor.
Geçtiğimiz dönemde bir çok ünlü isimle polemiğe giren ve bu tartışma ve polemikler ile beslenen Murat Övüç, yaşadığı bu medyatik tartışmalar ile işlerini de inanılmaz derece arttırıyor.
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10 Kas 2020 - 15:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.