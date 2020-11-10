Erkenci Kuş'un Yıldızıydı! Son Hali Şaşkınlık Yarattı! Geçtiğimiz yıllarda ekrana gelen beğenerek takip edilen Erkenci Kuş adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu, son hareketi ile magazin dünyasında gündeme oturdu.



Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı, ünü ülke sınırlarını aşan Erkenci Kuş adlı dizide 'Osman' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Ali Yağcı, hayatının imzasını attı.

Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran ve reyting rekorları kırmasının ardından İtalya ve İspanya başta olmak üzere bir çok ülkede de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide 'Osman' adlı karaktere hayat veren yakışıklı ve sevilen oyuncu Ali Yağcı, attığı bu imza ile kaderini değiştirmiş oldu.



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