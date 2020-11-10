Erkenci Kuş'un Yıldızıydı! Son Hali Şaşkınlık Yarattı!
Geçtiğimiz dönem yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide rol alan yıldız oyuncu bombayı patlattı ve gündeme oturdu.
Erkenci Kuş'un Yıldızıydı! Son Hali Şaşkınlık Yarattı! Geçtiğimiz yıllarda ekrana gelen beğenerek takip edilen Erkenci Kuş adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu, son hareketi ile magazin dünyasında gündeme oturdu.
Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı, ünü ülke sınırlarını aşan Erkenci Kuş adlı dizide 'Osman' karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Ali Yağcı, hayatının imzasını attı.
Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran ve reyting rekorları kırmasının ardından İtalya ve İspanya başta olmak üzere bir çok ülkede de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide 'Osman' adlı karaktere hayat veren yakışıklı ve sevilen oyuncu Ali Yağcı, attığı bu imza ile kaderini değiştirmiş oldu.
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10 Kas 2020 - 15:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.