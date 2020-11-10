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- 10 Kas 2020 - 15:56 G: 10 Kas 2020 - 16:12

Menopoz Belirtileri Ne Kadar Sürer?

Menopoz bulguları, hastalar menopoz sürecine girene kadar devam etmekte ve ortalama 6 yıl içerisinde sona ermektedir. Ergenlik dönemi gibi rutin bir süreç olan menopoz dönemi, kadınların adet döngüsünün sona ermesiyle başlamaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Menopoz Belirtileri Ne Kadar Sürer? Ortalama 45 yaşında kendini göstermeye başlayan menopoz belirtileri, kadınların adet süreci sona erene kadar devamlılığını korumaktadır. Menopoz döneminin başlamasıyla birlikte, hastaların yumurtalıklarında yer alan over miktarı azalmaya başlayacaktır.

Over miktarının azalmasıyla birlikte, kadınların adet döngüsü tamamen kesilmekte ve üreme yetisi ortadan kalkmaktadır. Menopoz belirtilerinin erken yaşta başlaması durumunda, hastalar uzmanlara görünmeli ve gerekli tedavi sonrasında, menopoz sürecini ertelemelidir. Menopoz döneminin belirtileri hakkında merak edilenler, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

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10 Kas 2020 - 15:56 - Sağlık

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