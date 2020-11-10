Menopoz Belirtileri Ne Kadar Sürer?
Menopoz bulguları, hastalar menopoz sürecine girene kadar devam etmekte ve ortalama 6 yıl içerisinde sona ermektedir. Ergenlik dönemi gibi rutin bir süreç olan menopoz dönemi, kadınların adet döngüsünün sona ermesiyle başlamaktadır.
Menopoz Belirtileri Ne Kadar Sürer? Ortalama 45 yaşında kendini göstermeye başlayan menopoz belirtileri, kadınların adet süreci sona erene kadar devamlılığını korumaktadır. Menopoz döneminin başlamasıyla birlikte, hastaların yumurtalıklarında yer alan over miktarı azalmaya başlayacaktır.
Over miktarının azalmasıyla birlikte, kadınların adet döngüsü tamamen kesilmekte ve üreme yetisi ortadan kalkmaktadır. Menopoz belirtilerinin erken yaşta başlaması durumunda, hastalar uzmanlara görünmeli ve gerekli tedavi sonrasında, menopoz sürecini ertelemelidir. Menopoz döneminin belirtileri hakkında merak edilenler, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
10 Kas 2020 - 15:56 - Sağlık
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.