Tüp Bebekte Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?
Tüp bebek tedavisi sonrasında hamilelik oluşumu, yumurtanın rahimde tutunmasının ardından, ilk 2-3 hafta içerisinde kendini göstermektedir. Annelerden yumurta hücresi alınması ve babanın sperm hücresiyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan döllenmiş yumurta, tüp bebek tedavisinde uygulanmaktadır.
Tüp Bebekte Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar? Kadın üreme sisteminin dışında, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen dölleme işleminin ardından, döllenen yumurta uygun zamanda anne rahmine yerleştirilmektedir. Kimyasal bir süreç olan tüp bebek tedavisi sonrasında, annelerin hamile kalma olasılığı artmaktadır.
Hamileliğin başlaması ve döllenmiş yumurtanın fetüse dönüşmesiyle birlikte, tüp bebek tedavisi başarılı şekilde sonuçlanmış sayılmaktadır. Tüp bebekte hamilelik oluşumunu anlamak için yazı içerisinde ele alınan belirtilere dikkat edilmelidir.
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10 Kas 2020 - 16:02 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.