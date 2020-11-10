Hamilelikte Mide Bulantısı Nasıl Engellenir? Ne İyi Gelir? İşte Kesin Çözüm Önerileri! Hamilelik döneminin en yaygın belirtilerinden biri olarak bilinen mide bulantısı tüm kadınlarda aynı şekilde görülmez. Mide bulantısının farklı dereceleri bulunmaktadır. Hamile kadınların bazıları tüm gün mide bulantısı yaşayabilir. Bununla birlikte hiç mide bulantısı yaşamayan kadınlar da vardır. Hamile olan kadına ve hamilelik sürecine göre farklılık gösteren mide bulantısının birçok farklı sebebi bulunmaktadır.

Hamilelikte Neden Mide Bulantısı Yaşanır?



Hamile kadınların mide bulantısı yaşamasının birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Hamilelikteki mide bulantısı fiziksel etmenlere bağlı olabileceği gibi psikolojik etmenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Hamilelik sürecinin nasıl yaşandığı da mide bulantısını etkileyen durumlardan biridir.



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