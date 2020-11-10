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- 10 Kas 2020 - 16:39 G: 10 Kas 2020 - 17:00

Erkekler Regl Olur Mu? Erkeklerde Regl Dönemi Nasıl Yaşanır?

Erkekler de kadınlarda olduğu gibi regl dönemi yaşarlar. Regl dönemi erkeklerde ve kadınlarda farklı şekillerde yaşansa da erkeklerde hormonal olarak böyle bir süreçten geçmektedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Erkekler Regl Olur Mu? Erkeklerde Regl Dönemi Nasıl Yaşanır? Regl dönemi belli bir açıdan hormonlardaki artışı anlatmaktadır. Kadınlarda yavaş yavaş yükselen hormon artışı erkeklerde ise daha kısa sürede ve çok hızlı gerçekleşir. Ergenlik dönemine kadınların dada aşamalı erkeklerin ise daha hızlı girmeleri bu durumun kanıtı olarak gösterilebilmektedir.

Bilindiği üzere kadınlarda hormonların işlevini yitirdiği dönem menopozdur. Regl dönemi olan erkeklerde antropoz sürecine girerek testosteronlarının işlevini kaybederler. Erkeklerde yetişkinlik döneminde testosteron hormonu salgılanmaktadır. Bu hormonun çok artması östrojene dönüşmesine sebep olur.

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10 Kas 2020 - 16:39 - Sağlık

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