Ankaralılar Dikkat! Koronavirüs Sürecinde Kesinlikle Uzak Durun! Bilim insanları, fiziksel aktivite, düzenli uyku ve beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisindende bahsetti. Ankara halkı, koronavirüs sürecinde evde daha fazla zaman geçiriyor ve bu nedenle aşırı kilo artışı yaşanıyor. Bilim insanları "Bu kiloları vermek için kesinlikle şok diyetler, açlık diyetleri, tek besine dayalı diyetlerden uzak duralım. Çünkü bağışıklık sistemimizin zayıflamasına, hastalığa karşı daha dirençsiz hale gelmemize sebep oluyor" diye uyarıyor.

Ankara'da giderek artan koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan bilim insanları, bununla birlikte fiziksel aktivite, yeterli dinlenme ve uyku ile beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin inkar edilemez olduğunu söylüyor.



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