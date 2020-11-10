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- 10 Kas 2020 - 17:03 G: 10 Kas 2020 - 17:15

Ankaralılar Dikkat! Koronavirüs Sürecinde Kesinlikle Uzak Durun!

Bilim insanları, sonbaharın gelmesiyle birlikte Ankara'da havanın gittikçe soğuduğunu, insanların kapalı mekanlarda oturmak durumunda kaldıklarını ve koronavirüs vaka sayısının her geçen gün arttığını bildirerek, hastalığa karşı aşırı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankaralılar Dikkat! Koronavirüs Sürecinde Kesinlikle Uzak Durun! Bilim insanları, fiziksel aktivite, düzenli uyku ve beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisindende bahsetti. Ankara halkı, koronavirüs sürecinde evde daha fazla zaman geçiriyor ve bu nedenle aşırı kilo artışı yaşanıyor. Bilim insanları "Bu kiloları vermek için kesinlikle şok diyetler, açlık diyetleri, tek besine dayalı diyetlerden uzak duralım. Çünkü bağışıklık sistemimizin zayıflamasına, hastalığa karşı daha dirençsiz hale gelmemize sebep oluyor" diye uyarıyor.

Ankara'da giderek artan koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan bilim insanları, bununla birlikte fiziksel aktivite, yeterli dinlenme ve uyku ile beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin inkar edilemez olduğunu söylüyor.

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10 Kas 2020 - 17:03 - Sağlık

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