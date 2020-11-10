Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır? Çinko eksikliği, bağışıklık sistemini koruya ve hücrelerin sağlıklı şekilde bölünmesini sağlayan minerallerin az olması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Çinko eksikliği sonrası, hastaların vücut sağlığı bozulmakta ve bağışıklık sistemi dirençsizlik göstermektedir. Hücrelerin destekli şekilde bölünmesini ve çoğalmasını sağlayan çinko minerali, vücudun kimyasal reaksiyonlarını yönetmekte ve desteklemektedir.

Bağışıklık sisteminin yeterli düzeyde olmasını sağlayan çinko, koku ve tat alma duyularını da kontrol etmektedir. Vücutta gelişen çinko eksikliğinin belirtileri ve bu sürecin tedavisi hakkında merak edilenler, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Çinko Eksikliği Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Nelerdir?

Çinko eksikliği bulguları, aşağıda detaylı şekilde listelenmiştir:

Sebepsizce gelişen kilo kaybı

Vücuttaki yaraların çok zor ve geç iyileşmesi

Cilt yüzeyinde açık yaraların meydana gelmesi

İştah kaybı

Sürekli uykulu olma ve halsizlik

Koku almada ve tat almada azalma

İshal hali

Çocuklarda yavaş büyüme ve gelişim geriliği

Bağışıklık sisteminin düşmesi ve çabuk hastalanma

Saçlarda dökülme

Tırnaklarda incelme ve kırılma

Hamilelik döneminde çinko eksikliği oluşumu, çocukların büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyecektir. Çinko eksikliği belirtileriyle karşılaşılması durumunda, hastalar derhal uzmanlara başvurmalı ve tedavi talep etmelidir.

Çinko Eksikliği Nasıl Oluşur, Sebepleri Nelerdir?

Çinko eksikliği nedenleri ve hastalığı tetikleyen durumlar, aşağıda sıralanmıştır:

Yanlış diyet sonrası, yeteri kadar çinko alınmaması

Hamilelik

Çinko içeren doğal besinlerin tüketilmemesi

Düşük kalori sunan diyet programlarının, bilinçsiz ve uzun süre uygulanması

Tek tür beslenme düzeninin görülmesi

Kronik hastalıklar

Sindirim sistemi ve emilim sistemindeki sorunlara bağlı olarak yeteri miktarda çinko takviyesi yapılamaması

Alkol bağımlılığı

Çölyak hastalığı

Kanser

Karaciğer ve böbreklerdeki kronik hastalıklar

Bağırsak hastalıkları

Şeker hastalığı

Pankreasta gelişen hastalıklar

Orak hücreli anemi

Yukarıda sıralanan etkenlerin devamlı tekrarlanması durumunda, hastalarda ileri seviye çinko eksikliği meydana gelecektir.

Çinko Eksikliği Nasıl Teşhis Edilir?

Çinko eksikliğinin tanısı için uzmanlar tarafından belli başlı kontroller gerçekleştirilmektedir:

Çinko eksikliğinin anlaşılması için hastaların kan plazması ölçülür ve kandaki çinko seviyesi değerlendirilir.

Hastaların tıbbi geçmişi incelenir ve diyet geçmişi hakkında bilgi alınır.

Diyetisyenler tarafından, hastaların diyet ve besleme takvimleri kaydedilir.

Hastaların beslenme programındaki bozukluklar teşhis edilir ve gerekli görülen besinlerin yer aldığı, güncel beslenme planı oluşturulur.

Uzmanlar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan ve hastalardaki çinko eksikliği teşhis edildikten sonra, çinko eksikliğine yönelik tedavi süreci başlatılacaktır. Hastalarda kronik hastalık ya da emilim bozukluğu kaynaklı çinko eksikliği meydana geliyorsa, bu hastalıklar için gerekli tedavi süreci başlatılmaktadır.

Çinko Eksikliğinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çinko eksikliği tedavi süreci için hastalarda çinko eksikliğini tetikleyen faktörler teşhis edilmektedir. Çinko eksikliğine yol açan faktörler belirlendikten sonra, gerekli tedavi süreci başlatılmaktadır. Çinko eksikliğinin tedavisi için tercih edilen faktörler, aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

Çinko eksikliği için en fazla kullanılan tedavi yöntemi, hastaların çinko yönünden zengin besinleri almasını sağlamaktır. Doğal yollardan çinko alımı, vücudun direncini yükseltmekte ve çinko eksikliğini ortadan kaldırmaktadır.

Çinko eksikliğini tetikleyen farklı bir etkenin olup olmadığı incelendikten sonra, bu hastalıklara yönelik tedaviler başlatılmaktadır.

Sindirim sistemi sorunlar, emilim bozuklukları ve farklı kronik problemlerin görülmesi durumunda, hastalara mineral takviyesi uygulanmaktadır.

Çinko eksikliği tedavisi için hastalara tıbbi tedavinin yanında, beslenme düzeni ve diyet programına yönelik tedaviler de uygulanmaktadır. Çinko eksikliğine iyi gelen besinler, aşağıda sıralanmıştır:

Tam tahıllı ekmekler ve tüm tahıllar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık ve deniz ürünleri

Yumurta

Karaciğer

Zengin tahıllar

Yukarıdaki besinlerin tüketilmesiyle, hastaların çinko seviyesi normale dönecektir.