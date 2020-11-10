Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Belirtileri Nelerdir? Çocuklarda dikkat eksikliği, okuldaki başarıyı ve odaklanmayı olumsuz şekilde etkilemektedir. Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği olarak tanımlanan dikkat dağınıklığı sorunu, seviyesine ve çocuklardaki etkisine göre farklı etkiler göstermektedir.

Çocukların sosyal yaşamını ve eğitim hayatını doğrudan etkileyen dikkat eksikliği, tedavi edilmediğinde akademik başarısızlıklara yol açmaktadır. Çocukların öğretmenleri, anne ya da babaları tarafından fark edilen dikkat dağınıklığı, gerekli incelemeler ardından teşhis edilmeli ve gereken tedavi süreci başlatılmalıdır. Çocuklarda dikkat eksikliği oluşumunun genel özellikleri ve ortaya bıkan bulgular, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığının Belirtileri Nelerdir?

Dikkat eksikliğinin bulguları ve genellikle ortaya çıkan temel belirtiler, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

Öğretmen, anne ve baba tarafından çocuklara verilen talimatlar, çocuklar tarafından zor anlaşılacak ve uygulanacaktır.

Ders esnasında sıkılma ve derslere karşı ilgisiz davranma, dikkat eksikliğinin belirtisidir.

Sınıf çalışmalarında geride kalma ve takım çalışmalarına uyum sağlayamama, dikkat eksikliği belirtisidir.

Verilen ödevleri eksik ya da hatalı şekilde teslim etme, dikkat eksikliği kaynaklı olabilir.

Evde, dışarda ya da okulda eşyaların kaybedilmesi, dikkat eksikliği belirtisidir.

Sosyal ilişkilerde sıkıntı yaşama ve dağınıklık, dikkat eksikliği belirtileri arasındadır.

Çocuklardaki Dikkat Eksikliği Nasıl Teşhis Edilir?

Dikkat dağınıklığı muayenesi ve sorunun teşhisi için izlenen adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla sıralanmıştır:

Çocuklardaki davranış durum ilişkisi dikkate alınarak, çocuklardaki dikkat eksikliğinin kaynağı araştırılmaktadır.

Her çocuğun hareketliliği ya da başarısızlığı, dikkat eksikliği sonucu ortaya çıkmamaktadır. Çocukların takıntıları ya da sorunları dikkatle takip edilerek, dikkat dağınıklığı olup olmadığı teşhis edilmektedir.

Mükemmeliyetçilik duygusuna sahip olan çocuklar, tüm işlerini kusursuz şekilde yürütmek istedikleri için odaklanma problemi yaşarlar.

Obsesif kompulsif bozukluğu bulunan çocuklarda, karşılaşmaktan korktukları kötülüklerden uzak durmak için çeşitli ritüeller gelişmektedir. Bu tür sorunları bulunan çocuklar, sürekli ellerini yıkamak, temizlik yapmak ya da kafasının içinde sayı saymak gibi alışkanlıklara sahip olmaktadır. Bu alışkanlıklar sebebiyle, çocukların odaklanmasında sorunlar meydana gelecektir.

Herhangi bir travma ya da büyük ölçüde stres yaşayan çocuklar, bu etkenler sonucunda dikkat eksikliği yaşayabilirler.

Öğrenmede güçlük yaşayan çocuklar, derslerini anlamakta ve akılda tutmakta zorluk yaşamaktadır. Bu tür sorunları bulunan çocuklar, dersle ilgilenmek yerine başka şeylere odaklanacaktır.

İşitme sorunu yaşayan çocuklarda, duyma azlığı sebebiyle zor anlama ve kavrayamama durumu ortaya çıkacaktır. Çocukların anlaması zorlaştığından, derslerden uzaklaşmalar gözlemlenebilir.

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dikkat eksikliği tedavisi için uzmanlar tarafından birden fazla yöntem izlenmektedir. Uzman klinik psikologlar tarafından yürütülen dikkat dağınıklığı tedavisinde, çocuklara davranış terapisi uygulanmaktadır.

Tüm dikkat eksikliği sorunlarında, çocuklara gerekli dozlarda ilaç tedavisi başlatılmaktadır. Günde bir ya da iki defa kullanılan haplar sayesinde, çocukların odaklanma olasılığı artmaktadır. Bilişsel davranışsal ekol uzmanlığı bulunan klinik psikologlar, çocuklar için gerekli terapi ve tedavi sürecini başlatacaktır.

Dikkat Eksikliği Olan Çocuklara Nasıl Davranılması Gerekir?

Dikkat dağınıklığını kontrol etmek ve çocukların gelişiminde olumsuzluk meydana gelmesini engellemek için çocuklara karşı hassas davranmak gerekmektedir. Dikkat dağınıklığının tedavisinde, pek çok ilaç ve tıbbi süreç kullanılmasına karşın, çocuklara sosyal hayatta da belli başlı terapi ve tedavileri uygulamak gerekir.

Davranış terapisi olarak adlandırılan bu süreç, çocukların sosyal ve psikolojik tavrını korumaya yöneliktir. Klinik psikologlardan destek alınması ve çocukların dikkat eksikliğinin yönetilmesi, çocuk gelişimi açısından çok önemlidir. Psikolog tarafından belirtilen uygulamalar, anne babaların çocuklara karşı tutumlarını belirleyecektir. Özellikle ceza-ödül sisteminin kullanılması, dikkat eksikliği olan çocukların odaklanmasını ve başarmasını kolaylaştıracaktır.