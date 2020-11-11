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- 11 Kas 2020 - 11:30 G: 11 Kas 2020 - 11:50

Tüm Türkiye Masumlar Apartmanı'nı Konuşuyor! Dizinin Olay Sahneleri Herkesi Şok Etti!

Bu sezonun en bomba yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı, Türkiye gündemine oturmaya devam ediyor. Trt'nin sezona flaş gibi giriş yapan dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yayınlanan sahneler seyircileri şok etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tüm Türkiye Masumlar Apartmanı'nı Konuşuyor! Dizinin Olay Sahneleri Herkesi Şok Etti! Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek yazılan Masumlar Apartmanı, ülke gündemine kendisine oldukça geniş bir yer buldu. Her bölümüyle seyirciyi erkan başına kilitlemeyi başaran dizide yaşananlar herkesi derinden etkilemeye devam ediyor.

Trt ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümü geceye damga vurdu. Dizide ki olay sahneler sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti. Dizinin bu olay sahneleri sosyal medya platformlarında paylaşım rekoru kırdı.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek yazılmış olması sebebi ile seyirciyi çok daha derinden etkileyen ve herkesin kendi hayatından izler taşıdığını düşündüğü dizide yaşananlar izleyicileri etkilediği kadar hayrete de düşürüyor.

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11 Kas 2020 - 11:30 - Dizi Haberleri

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