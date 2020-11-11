Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü! Yarışmanın başlarında sessiz sedasız bir tavır sergileyen Esra, ilk başlarda çok iddialı bir görüntü vermiyordu.



Ancak yarışma ilerledikçe açılmaya başlayan Esra, başarılı tabakları ve jüri üyelerinden aldığı övgüler ile kendini bulmaya başladı.

Zamanla büyük özgüven yakalayan Esra, her geçen hafta üzerine katarak yoluna devam etti. Hem jüri üyelerinin hem de yarışmacı arkadaşlarının övgülerini alan Esra, takım seçmelerinin de en gözde isimlerinden biri haline geldi.



Zaman zaman büyük tartışmaların içinde kendini bulan Esra, bu tartışmalarda ise o sessiz görüntüsünün aksine çok sert bir kişiliğe büründü.



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