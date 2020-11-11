Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından biri olan Esra, yaptığı yemekler kadar hakkında çıkan haberler ile de gündeme geliyor.
Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü! Yarışmanın başlarında sessiz sedasız bir tavır sergileyen Esra, ilk başlarda çok iddialı bir görüntü vermiyordu.
Ancak yarışma ilerledikçe açılmaya başlayan Esra, başarılı tabakları ve jüri üyelerinden aldığı övgüler ile kendini bulmaya başladı.
Zamanla büyük özgüven yakalayan Esra, her geçen hafta üzerine katarak yoluna devam etti. Hem jüri üyelerinin hem de yarışmacı arkadaşlarının övgülerini alan Esra, takım seçmelerinin de en gözde isimlerinden biri haline geldi.
Zaman zaman büyük tartışmaların içinde kendini bulan Esra, bu tartışmalarda ise o sessiz görüntüsünün aksine çok sert bir kişiliğe büründü.
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11 Kas 2020 - 12:16 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.