Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı! Sevilen dizi Savaşçı'nın yakışıklı eski oyuncusu Berk Oktay, sansasyonel bir transfer gerçekleştirerek Yasak Elma'ya geçiş yapmıştı.



Savaşçı dizisinin en önemli karakterlerinden birine hayat verirken bir anda radikal bir karar alan ve diziye veda eden Berk Oktay, Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok konuşulan başka bir dizisi olan Yasak Elma'ya geçiş yapmıştı.

Ancak daha çekimlere başlayamadan oyuncuya kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Berk Oktay koronavirüs şokuyla sarsıldı. Yakışıklı oyuncunun kronavirüs testi poztif çıkarken sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un da koronavirüs olduğu öğrenildi.



Büyük bir heyecan ile yeni dizi çekimlerine başlamak üzere olan Berk Oktay, gelen bu üzücü haberin ardından derin bir üzüntü yaşadı.



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