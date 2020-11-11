Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı! Elma sirkesinin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve sağlık konusunda en çok tercih edilen bir sirke türüdür. Bu mucizevi ürünü yemeklerinize katmayı sevmiyorsanız sakız olarakda tüketebilirsiniz. İşte çok büyük bir şifa kaynağı olan elma sirkesi sakızının yapımı.

Oldukça şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri barındırır. Boğaz ağrısı, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi bir çok etkisi vardır. Elma sirkesinin keskin tadını sevmeyenler, yemeklere katmak yerine onu sakız şeklinde tüketebilirler.



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