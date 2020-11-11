Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı!
Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı! Çok şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri barındırır. Boğaz ağrısı, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi bir çok etkisi vardır.
Bu Sakızı Çiğneyen Zayıflıyor! Yeni Mucize'nin Adı: Sirke Sakızı! Elma sirkesinin faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve sağlık konusunda en çok tercih edilen bir sirke türüdür. Bu mucizevi ürünü yemeklerinize katmayı sevmiyorsanız sakız olarakda tüketebilirsiniz. İşte çok büyük bir şifa kaynağı olan elma sirkesi sakızının yapımı.
Oldukça şifalı bir ürün olan elma sirkesi, kaliteli bir şekilde üretildiğinde içerdiği potasyumun yanı sıra içinde amino asitler ve antioksidan maddeleri barındırır. Boğaz ağrısı, ateş düşürme, sindirimi kolaylaştırma, karaciğeri temizleme ve kolesterolü düşürme gibi bir çok etkisi vardır. Elma sirkesinin keskin tadını sevmeyenler, yemeklere katmak yerine onu sakız şeklinde tüketebilirler.
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11 Kas 2020 - 13:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.