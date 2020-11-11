Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak!
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da hareketli saatler yaşanıyor. Bir efsane olma yolunda hızla ilerleyen diziye yeni katılan isim ise gündeme bomba gibi düştü.
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak! Başladığı ilk andan itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen ve kısa süre içinde adeta bir fenomen haline gelen Çukur'da sular bir türlü durulmak bilmiyor.
Dizinin zaten çok hareketli olan sahnelerine dizi ile ilgili olay, haber ve iddialarda eklenince, Çukur ülke gündeminde geniş yankı uyandırıyor.
Senaryosu, konusu, oyuncuları, sahneleri, müzikleri ve replikleri ile yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakan Çukur dizisi, zaman zaman ise tepkiler ile gündeme geliyor.
Gençleri suça teşvik etmek ve özendirmek ile suçlanan Çukur dizisi, her bölümün ardından övgü kadar tepkide alıyor.
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11 Kas 2020 - 13:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.