Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak! Başladığı ilk andan itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen ve kısa süre içinde adeta bir fenomen haline gelen Çukur'da sular bir türlü durulmak bilmiyor.



Dizinin zaten çok hareketli olan sahnelerine dizi ile ilgili olay, haber ve iddialarda eklenince, Çukur ülke gündeminde geniş yankı uyandırıyor.

Senaryosu, konusu, oyuncuları, sahneleri, müzikleri ve replikleri ile yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakan Çukur dizisi, zaman zaman ise tepkiler ile gündeme geliyor.



Gençleri suça teşvik etmek ve özendirmek ile suçlanan Çukur dizisi, her bölümün ardından övgü kadar tepkide alıyor.



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