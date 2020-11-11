Ankara Altındağ’a bir orman daha
Altındağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, bir orman daha kazandı.
16 dönümlük alanda “ Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilk fidanı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte dikti.
Altındağ’ın dört bir tarafını ormanlarla donatan Altındağ Belediyesi, Altındağ’a bir orman daha kazandırdı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi ile anlamlı bir işbirliğine imza atıldı, 16 dönümlük alanda binlerce fidan toprakla buluştu.
ALTINDAĞ’A CAN, GELECEĞE NEFES
Altındağ’a kısa sürede 30 yeni park, 3 orman alanı, 350 bin metrekare yeni yeşil alan ve 20 binden fazla fidan kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Asım Balcı “Bugün çok özel ve anlamlı bir gün… Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Biz de bugünün anlam ve önemine katkıda bulunalım istedik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitemiz ve değerli rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Tekin ile birlikte bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. 16 dönüm bir alan tahsis ettik. Tüm hocalarımızın, akademisyenlerin ve gönüllü olan herkesin değerli katkılarıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu orman Altındağ’a can, geleceğe ise nefes olacak inşallah…” dedi.
Başkan Balcı “Altındağ’da bulunan Ihlamur ormanımız, 15 Temmuz hatıra ormanımız ve Gicik mahallesi meyve ormanımıza bir yenisini daha eklemekten dolayı mutluyuz. Doğaya ve geleceğe yatırımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.
11 Kas 2020 - 13:47 Ankara/ Altindağ- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.