O Adamın Neden Kadın Kıyafetleri Giydiği Ortaya Çıktı! Duyanlar Hayrete Düştü!
Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda, kocasının kendisini aldattığını düşünen bir kadının eve yerleştirdiği gizli kamera sonucu ortaya çıkan görüntüler herkesi şok etmişti.
O Adamın Neden Kadın Kıyafetleri Giydiği Ortaya Çıktı! Duyanlar Hayrete Düştü! Kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini ve kendiliğinden genişlediğini hisseden kadın, kocasının kendisini aldattığını düşünerek odaya gizli kamera yerleştirdi.
Sonrasında beklemeye başlayan kadın eve gelip görüntüleri izlediğinde gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Kendisini başka bir kadınla aldattığını düşündüğü eşini, kendi kıyafet ve iç çamaşırlarını giyerken gördü. Görüntülerde, karısının kıyafetlerini giyen adam evde bu şekil dolaşmakta ve sürekli aynada kendisini izlemekteydi.
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11 Kas 2020 - 13:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.