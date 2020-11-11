O Adamın Neden Kadın Kıyafetleri Giydiği Ortaya Çıktı! Duyanlar Hayrete Düştü! Kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini ve kendiliğinden genişlediğini hisseden kadın, kocasının kendisini aldattığını düşünerek odaya gizli kamera yerleştirdi.



Sonrasında beklemeye başlayan kadın eve gelip görüntüleri izlediğinde gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kendisini başka bir kadınla aldattığını düşündüğü eşini, kendi kıyafet ve iç çamaşırlarını giyerken gördü. Görüntülerde, karısının kıyafetlerini giyen adam evde bu şekil dolaşmakta ve sürekli aynada kendisini izlemekteydi.



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