Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan mask eve sosyal mesafe önlemlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul Valilikleri başta olmak üzere birçok ülke 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların hangi saatlerde dışarı çıkabileceği ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamada 65 yaş üstünde olduğu halde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak meslek kolları da açıklandı.



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