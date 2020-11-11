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- 11 Kas 2020 - 14:11 G: 11 Kas 2020 - 14:33

Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi ile beraber ülke genelinde alınan önlemler arttırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilin Kurulu’nun önerileri doğrultusunda pek çok ilde İl Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstünün sokağa çıkabileceği saatlere kısıtlama getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan mask eve sosyal mesafe önlemlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul Valilikleri başta olmak üzere birçok ülke 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların hangi saatlerde dışarı çıkabileceği ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamada 65 yaş üstünde olduğu halde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak meslek kolları da açıklandı.

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11 Kas 2020 - 14:11 Ankara- Gündem

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