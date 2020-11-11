Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi ile beraber ülke genelinde alınan önlemler arttırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilin Kurulu’nun önerileri doğrultusunda pek çok ilde İl Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstünün sokağa çıkabileceği saatlere kısıtlama getirdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan mask eve sosyal mesafe önlemlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul Valilikleri başta olmak üzere birçok ülke 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların hangi saatlerde dışarı çıkabileceği ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamada 65 yaş üstünde olduğu halde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak meslek kolları da açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.