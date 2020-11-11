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- 11 Kas 2020 - 14:27 G: 11 Kas 2020 - 14:46

Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Masumlar Apartmanı adlı dizinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın bir takipçisi ile yapmış olduğu konuşma gündem oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü! Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda rol alan ve dizide Safiye adlı karaktere hayat veren Ezgi Mola, dün yaşanan olay sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Trt'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda temizlik hastalığı olan bir kadını canlandıran Mola, en az dizide ki performansı kadar sosyal medya paylaşımları ile de gündem olmayı başarıyor.

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11 Kas 2020 - 14:27 - Magazin

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