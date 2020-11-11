Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Masumlar Apartmanı adlı dizinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın bir takipçisi ile yapmış olduğu konuşma gündem oldu.
Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü! Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nda rol alan ve dizide Safiye adlı karaktere hayat veren Ezgi Mola, dün yaşanan olay sonrası sosyal medyada gündem oldu.
Trt'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda temizlik hastalığı olan bir kadını canlandıran Mola, en az dizide ki performansı kadar sosyal medya paylaşımları ile de gündem olmayı başarıyor.
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11 Kas 2020 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.