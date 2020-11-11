Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı? Zinayı Suç Olmaktan Kim Çıkardı?
Aralarında evlilik bağı olmayan yetişkin bir kadın ile yetişkin bir erkeğin cinsel birliktelik yaşaması anlamına gelen zina bilindiği üzere eskiden anayasada suç sayılıyordu.
Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı? Zinayı Suç Olmaktan Kim Çıkardı? İslamiyete göre de en büyük günahlardan biri olan zinanın ne zaman anayasa suç olmaktan çıkarıldığı merak ediliyor. AKP ile CHP arasında bir dönem polemik sebebi olan zinanın suç olmasının anayasadan nasıl çıkarıldığı ise merak ediliyor.
Zina Nasıl Suç Olmaktan Çıkarıldı?
1926 yılına ait eski Türk Ceza Kanunu’nda zina suç sayılıyordu. Bu anayasada suç sayılan zinanın kadın ve erkekler için farklı şekilde tanımlanması ise eşitsizlik olduğu gerekçesi ile tartışılmaya başlandı. Kadınlar için evlilik dışı cinsel birliktelik suç sayılmak işçin yeterli ile erkekler için bu suç nerede gerçekleştiği ya da başkaları tarafından bilinip bilinmemesi gibi şartlara göre değerlendiriliyordu.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
11 Kas 2020 - 14:40 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.