Birkan Sokullu’nun Sevgilisi Eda Gürkaynak Kimdir? Eda Gürkaynak Kaç Yaşında, Nereli? Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu son dönemlerde sosyal medyada ve magazin programlarında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya başladı. Daha öncede özel hayatı ile sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi ise merak ediliyor.

Uzun yıllardır televizyon dünyasının içinde yer alan ve efendiliği ile bilinen Birkan Sokullu son dönemlerde yeni kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile magazine gündeminde sık sık yer almaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Birkan Sokullu’nun yen kız arkadaşı Eda Gürkaynak’ın kim olduğu merak ediliyor.



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