Birkan Sokullu’nun Sevgilisi Eda Gürkaynak Kimdir? Eda Gürkaynak Kaç Yaşında, Nereli?
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Birkan Sokullu’nun özel hayatı gündem olmaya devam ediyor.
Birkan Sokullu’nun Sevgilisi Eda Gürkaynak Kimdir? Eda Gürkaynak Kaç Yaşında, Nereli? Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu son dönemlerde sosyal medyada ve magazin programlarında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya başladı. Daha öncede özel hayatı ile sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi ise merak ediliyor.
Uzun yıllardır televizyon dünyasının içinde yer alan ve efendiliği ile bilinen Birkan Sokullu son dönemlerde yeni kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile magazine gündeminde sık sık yer almaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Birkan Sokullu’nun yen kız arkadaşı Eda Gürkaynak’ın kim olduğu merak ediliyor.
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11 Kas 2020 - 14:58 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.