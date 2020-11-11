Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Kas 2020 - 14:58 G: 11 Kas 2020 - 15:10

Birkan Sokullu’nun Sevgilisi Eda Gürkaynak Kimdir? Eda Gürkaynak Kaç Yaşında, Nereli?

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Birkan Sokullu’nun özel hayatı gündem olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Birkan Sokullu’nun Sevgilisi Eda Gürkaynak Kimdir? Eda Gürkaynak Kaç Yaşında, Nereli? Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu son dönemlerde sosyal medyada ve magazin programlarında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya başladı. Daha öncede özel hayatı ile sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi ise merak ediliyor.

Uzun yıllardır televizyon dünyasının içinde yer alan ve efendiliği ile bilinen Birkan Sokullu son dönemlerde yeni kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile magazine gündeminde sık sık yer almaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Birkan Sokullu’nun yen kız arkadaşı Eda Gürkaynak’ın kim olduğu merak ediliyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

11 Kas 2020 - 14:58 - Biyografi

# BİYOGRAFİLER İLE İLİŞKİLİ:
Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir? mask
Hercai'nin Reyyan'ı Sosyal Medyayı Salladı! Ebru Şahin Kimdir?
Çukur'dan Geldi, Alev Alev Yaktı! Genç Kızların Yeni Sevgilisi Cihangir Ceyhan Kimdir? mask
Çukur'dan Geldi, Alev Alev Yaktı! Genç Kızların Yeni Sevgilisi Cihangir Ceyhan Kimdir?
Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi? mask
Alev Alev Rüya Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Kaç Yaşında, Boyu Kaç, Evli Mi?
AFAD Başkanı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? Mehmet Güllüoğlu'yla İlgili Her Şey... mask
AFAD Başkanı Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır? Mehmet Güllüoğlu'yla İlgili Her Şey...
Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı.. mask
Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı..
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı? Zinayı Suç Olmaktan Kim Çıkardı? mask
Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı? Zinayı Suç Olmaktan Kim Çıkardı?
Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf? mask
Ankara İl Hıfzıssıhha Kararları! Ankara'da Yasak Geldi Mi? Kimler Muaf?
O Adamın Neden Kadın Kıyafetleri Giydiği Ortaya Çıktı! Duyanlar Hayrete Düştü! mask
O Adamın Neden Kadın Kıyafetleri Giydiği Ortaya Çıktı! Duyanlar Hayrete Düştü!
Ankara Altındağ’a bir orman daha mask
Ankara Altındağ’a bir orman daha
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak! mask
Çukur'a Öyle Bir İsim Katıldı ki Yer Yerinden Oynayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL