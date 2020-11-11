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- 11 Kas 2020 - 15:10 G: 11 Kas 2020 - 15:33

Acun'un Exxen'i Ortalığı Yıkacak! İşte Exxen'de Yer Alacak Bomba Projeler!

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu ile ortalığı sallayacak gibi duruyor. Exxen'de yer alacak projeler şimdiden ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti bile.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Acun'un Exxen'i Ortalığı Yıkacak! İşte Exxen'de Yer Alacak Bomba Projeler! Uzun süren muhabirlik ve sunuculuk deneyimlerinin ardından program yapımcılığına soyunan ve buradaki başarısı ile kısa sürede sektörde zirveye oturan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda büyük bir hamle yaparak Tv8 kanalını satın almıştı.

Tv8 kanalını satın aldıktan sonra adeta uçuşa geçiren Acun Ilıcalı, birbirinden başarılı bir çok projeyi yeni kanalında hayata geçirerek kanalı en çok izlenenler listesine taşıdı.

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11 Kas 2020 - 15:10 - Dizi Haberleri

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