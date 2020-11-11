Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri? Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu Koronavirüs ile mücadele için yeni tedbirler almaya ve kurumlara önerilerde bulunmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinin başından beri uygulanan maske ve sosyal mesafe kurallarına 65yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ve sigara içme yasağı da eklendi. İllerin Hıfzıssıhha Kurulları tarafından verilen önlem kararları ise şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de alınan son önlemlerden birisi ile sigara içme yasağı oldu. Türkiye’deki 9 ile park ve caddelerde sigara içme yasağı getirildi.



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