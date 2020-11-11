Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri?
İkinci dalgası ile dünya üzerinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınına yönelik yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünya üzerinde birçok ülke ikinci dalganın gelmesi ile Koronavirüs’e yönelik yeni tedbir karaları almaya devam ediyor.
Ankara'da Sigara İçmek Yasaklandı Mı? Sigara Yasağı Olan İller Hangileri? Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu Koronavirüs ile mücadele için yeni tedbirler almaya ve kurumlara önerilerde bulunmaya devam ediyor.
Pandemi sürecinin başından beri uygulanan maske ve sosyal mesafe kurallarına 65yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ve sigara içme yasağı da eklendi. İllerin Hıfzıssıhha Kurulları tarafından verilen önlem kararları ise şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye’de alınan son önlemlerden birisi ile sigara içme yasağı oldu. Türkiye’deki 9 ile park ve caddelerde sigara içme yasağı getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.