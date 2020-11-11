Sihirli Annem Tartışmaları Bitmiyor! Detayları Belli Oldu!

Ancak bu haber magazin ve televizyon dünyasına düştüğü andan itibaren büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.



Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve Exxen'de mutlaka olması gerektiğine inandığı dizi Sihirli Annem, ünlü televizyoncunun büyük çabaları ile yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Aslında bir çocuk dizisi izlenimi veren Sihirli Annem, yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanmış ve milyonları ekrana kilitlemişti.



Televizyonculuk konusunda uzman olan ve bu konuda rakiplerini oldukça geride bırakan Acun Ilıcalı ise dizideki bu cevheri çoktan fark etmiş ve yeni platformu için harekete geçmişti.



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