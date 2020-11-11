Sihirli Annem Tartışmaları Bitmiyor! Detayları Belli Oldu!
Bir zamanlar Kanal D erkanlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için yeniden çekiliyor.
Ancak bu haber magazin ve televizyon dünyasına düştüğü andan itibaren büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.
Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve Exxen'de mutlaka olması gerektiğine inandığı dizi Sihirli Annem, ünlü televizyoncunun büyük çabaları ile yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Aslında bir çocuk dizisi izlenimi veren Sihirli Annem, yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanmış ve milyonları ekrana kilitlemişti.
Televizyonculuk konusunda uzman olan ve bu konuda rakiplerini oldukça geride bırakan Acun Ilıcalı ise dizideki bu cevheri çoktan fark etmiş ve yeni platformu için harekete geçmişti.
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11 Kas 2020 - 15:52 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.