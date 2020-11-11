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- 11 Kas 2020 - 17:04 G: 11 Kas 2020 - 17:05

Ankara Güvenpark saldırısı davasında sanık Suphi Akbaş'a rekor ceza

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

11 Kas 2020 - 17:04 AA Ankara- Asayiş

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