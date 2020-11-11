Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Kas 2020 - 17:04

Ankara Güvenpark saldırısı davasında sanık Suphi Akbaş'a rekor ceza

Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.