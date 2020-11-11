Ankara Kalecik Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2000 Fidan

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikme programı düzenlendi.

Daha yeşil bir Türkiye için ilçemiz Halit Cevri Aslangil Mahallesi Koçak mevkiinde GeleceğeNefesOl sloganı ile 2000 fidantoprakla buluştu.

Programa Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman AKKAYA ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.