Ankara Kalecik Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2000 Fidan
Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikme programı düzenlendi.
Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikme programı düzenlendi.
Daha yeşil bir Türkiye için ilçemiz Halit Cevri Aslangil Mahallesi Koçak mevkiinde GeleceğeNefesOl sloganı ile 2000 fidantoprakla buluştu.
Programa Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman AKKAYA ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
11 Kas 2020 - 17:18 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.