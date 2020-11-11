Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Kas 2020 - 17:18 G: 11 Kas 2020 - 17:19

Ankara Kalecik Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2000 Fidan

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikme programı düzenlendi.

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan KALKAN Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidan dikme programı düzenlendi.

Daha yeşil bir Türkiye için ilçemiz Halit Cevri Aslangil Mahallesi Koçak mevkiinde GeleceğeNefesOl sloganı ile 2000 fidantoprakla buluştu.

Programa Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman AKKAYA ilçe müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

11 Kas 2020 - 17:18 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede! mask
Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede!
Ankara Güvenpark saldırısı davasında sanık Suphi Akbaş'a rekor ceza mask
Ankara Güvenpark saldırısı davasında sanık Suphi Akbaş'a rekor ceza
Müge Anlı'da Bu Olay Tir Tir Titretti! Zeliha ve Cevdet Uysal Çiftiyle İlgili Ortaya Çıkan Yeni Gelişme Şok Etti! mask
Müge Anlı'da Bu Olay Tir Tir Titretti! Zeliha ve Cevdet Uysal Çiftiyle İlgili Ortaya Çıkan Yeni Gelişme Şok Etti!
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Yapılan Tespit Tüm Halkı Korkuttu! Vaka Artışları Öyle Bir Hal Aldı ki... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Yapılan Tespit Tüm Halkı Korkuttu! Vaka Artışları Öyle Bir Hal Aldı ki...
Sihirli Annem Tartışmaları Bitmiyor! Detayları Belli Oldu! mask
Sihirli Annem Tartışmaları Bitmiyor! Detayları Belli Oldu!
N11'den Araba Alınır Mı? N11 Kuponmatik Kupon Kampanyası Nedir? mask
N11'den Araba Alınır Mı? N11 Kuponmatik Kupon Kampanyası Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL