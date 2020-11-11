Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Kas 2020 - 19:16 G: 11 Kas 2020 - 19:36

Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey...

TV8'de son yapılan düzenlemeyle birlikte artık değişiklik gerçekleştirilen yarışma düzeniyle birlikte yeni bir dönem resmen başlamışken, dokunulmazlık oyununda mağlubiyet alan mavi takım isimlerinden Esra ile Eray arasında çok büyük bir tartışma yaşandı. Canlı yayında tartışan ikili, sosyal medyadan büyük tepki topladı. İkilinin arasındaki tartışmanın sebebi de belli oldu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Tokelli ve Eray Aksungur arasında canlı yayın esnasında büyük bir tartışma meydana geldi. Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kırmızı takıma kaptırmanın da verdiği etkiyle birlikte sinir kat sayısı oldukça yükselen her iki yarışmacı arasında çok soğuk rüzgarlar eserek bağrış çağrış yaşandı. Stüdyo o esnada bağırış sesleriyle uzun süre yankılandı!

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Materchef Türkiye'de her geçen gün zorluk düzeyi katbekat artışını devam ettiriyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen rekabetin de çok dişe diş bir hal alması yarışmacıların sinirlerini daha yüksek seviyeye çıkarıyor. Öyle ki, birkaç gün önce Masterchef'te büyük bir kriz yaşandı. Söz konusu kriz sonrasında diskalifiye iddiaları ortalığı çalkaladı. Fakat diskalifiye ile ilgili bir bilgi verilmedi. Bu iddiaların doğru olmadığı, açıklama yapılmaması sebebiyle netlik kazanmış oldu.

Masterchef Türkiye'de kırmızı takıma mağlup olan mavi takım yarışmacıları sebebiyle birlikte eleme potasına kimleri göndermek istediklerini seçtikleri sırada Eray ile Esra arasında meydana gelen gerginliğin dozu, yarışmada görülmemiş bir seviyeye ulaşırken, diyaloglar kurulduğu esnada ses tonları da en yüksek perdedeydi. Stüdyoda yankılandı! Aynı takımda mücadele ettiği isimlerin kendine yaptığı eleştiriler sonucunda suskunluğunu bozma kararı alan Tokelli, Eray'ın kendisine akıl vermemesi gerektiğini ve çorbasını düzgün yapması gerektiğini söyledi. Ardından ise tartışma başladı... Detaylar şok etti! >> Diğer sayfaya geçiniz!

# Masterchef Türkiye 2020, Masterchef Türkiye, Masterchef, masterchef emir, MasterChef Serhat, masterchef şampiyonu, masterchef son bölüm, masterchef 2020, masterchef ifşa eden sayfa, masterchef ifşa, master chef ifşa, masterchef ifşa bu hafta, masterchef ifşa etti, masterchef ifşa eden yarışmacı, masterchef yarişmacıları, masterchef kim şampiyon oldu 2020, masterchef kim şampiyon olacak, masterchef izle, masterchef tv8, masterchef türkiye son bölüm izle, masterchef türkiye müzikleri, masterchef son bölüm izle youtube, masterchef son bölüm full, masterchef türkiye hangi takım kazandı, masterchef türkiye hangi günler, masterchef youtube, masterchef türkiye hangi kanalda, masterchef türkiye hangi günler var, masterchef türkiye hangi günler saat kaçta, masterchef türkiye hangi takım kazandı 2020, masterchef türkiye hangi avmde çekildi, masterchef türkiye kaçıncı sezon, masterchef türkiye kaç kişi, masterchef kim elendi, masterchef türkiye kim birinci oldu, masterchef türkiye kim elendi tv8, masterchef türkiye kim kazandı dün akşam, masterchef türkiye kimler var, masterchef türkiye neden yok, masterchef türkiye ne zaman yayınlanıyor, masterchef türkiye neler oldu, masterchef izle canlı, masterchef türkiye nerede çekiliyor, TV8 canlı yayın, tv8 canlı yayın masterchef, masterchef canlı izle youtube, türkiye

11 Kas 2020 - 19:16 Ankara- Gündem

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar... mask
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar...
Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Masterchef Esra'nın Ünlü İsimle Olan Fotoğrafları Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Masterchef'e Damga Vuran ve Atatürk'ün Sevdiği Yemeklerin Başında Gelen Fava Nasıl Yapılır? mask
Masterchef'e Damga Vuran ve Atatürk'ün Sevdiği Yemeklerin Başında Gelen Fava Nasıl Yapılır?
Bomba İddia! Masterchef Eray Film Yıldızı mı Oluyor? mask
Bomba İddia! Masterchef Eray Film Yıldızı mı Oluyor?
MasterChef Tek Parça 10 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Kaptanlık Düellosunu Kim Kazandı 9 Kasım? mask
MasterChef Tek Parça 10 Kasım 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Kaptanlık Düellosunu Kim Kazandı 9 Kasım?
Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat! mask
Masterchef'i Bitirecek İfşa! Şampiyon Emir, İkinci Serhat!
Masterchef'ten Elendi, Survivor'a Katılıyor! Ödül Gibi Ayrılık! mask
Masterchef'ten Elendi, Survivor'a Katılıyor! Ödül Gibi Ayrılık!
MasterChef Tek Parça 9 Kasım 2020 TV8 Canlı izle!  MasterChef Türkiye 95. Bölümde Kim Elendi? mask
MasterChef Tek Parça 9 Kasım 2020 TV8 Canlı izle!  MasterChef Türkiye 95. Bölümde Kim Elendi?
Masterchef'te Deprem! Jüri Üyesinin Ailesiyle Arasını Bozan Yarışmacı Kim? mask
Masterchef'te Deprem! Jüri Üyesinin Ailesiyle Arasını Bozan Yarışmacı Kim?
Masterchef Yarışmacısı Ölümden Döndü! Korkunç Kaza Herkesi Şok Etti! mask
Masterchef Yarışmacısı Ölümden Döndü! Korkunç Kaza Herkesi Şok Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar... mask
Masterchef'e Büyük Darbe Vuruldu! 15. İfşayla Birlikte Tüm Gizem Bitti Hem Şampiyon, Hem İkinci İfşalandı, Bilgi Sızdırdılar...
Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey... mask
Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey...
Ankara'da Koronavirüste Saatler Değişti! Yeni Dönem Resmen Başladı! Gencinden Yaşlısına Herkesi İlgilendiriyor... Bu Bölgelerde Değişim Başladı! mask
Ankara'da Koronavirüste Saatler Değişti! Yeni Dönem Resmen Başladı! Gencinden Yaşlısına Herkesi İlgilendiriyor... Bu Bölgelerde Değişim Başladı!
Sadakatsiz İzleyenleri Bu Benzerlik Karşısında Donup Kalacak! Uyarlandığı Dizinin Her Şeyi Ortaya Çıktı... Konusu Gündem Oldu! mask
Sadakatsiz İzleyenleri Bu Benzerlik Karşısında Donup Kalacak! Uyarlandığı Dizinin Her Şeyi Ortaya Çıktı... Konusu Gündem Oldu!
Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz mask
Böyle Adam Görülmedi! Ağlatabilene 100 TL Veriyor, Dert Dinleyerek Ülkeyi Karış Karış Geziyor! Kesinlikle Tanımak İsteyeceksiniz
Ankara Kalecik Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2000 Fidan mask
Ankara Kalecik Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2000 Fidan

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL