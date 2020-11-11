Masterchef Türkiye'de Canlı Yayın Esnasında Çileden Çıktı, Ortalığı Yıktı! Diskalifiye Edilebilir! O Yarışmacıyı Bu Hale Getiren Şey...

Esra Tokelli ve Eray Aksungur arasında canlı yayın esnasında büyük bir tartışma meydana geldi. Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kırmızı takıma kaptırmanın da verdiği etkiyle birlikte sinir kat sayısı oldukça yükselen her iki yarışmacı arasında çok soğuk rüzgarlar eserek bağrış çağrış yaşandı. Stüdyo o esnada bağırış sesleriyle uzun süre yankılandı!

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Materchef Türkiye'de her geçen gün zorluk düzeyi katbekat artışını devam ettiriyor. Hızlı bir şekilde ilerleyen rekabetin de çok dişe diş bir hal alması yarışmacıların sinirlerini daha yüksek seviyeye çıkarıyor. Öyle ki, birkaç gün önce Masterchef'te büyük bir kriz yaşandı. Söz konusu kriz sonrasında diskalifiye iddiaları ortalığı çalkaladı. Fakat diskalifiye ile ilgili bir bilgi verilmedi. Bu iddiaların doğru olmadığı, açıklama yapılmaması sebebiyle netlik kazanmış oldu.



Masterchef Türkiye'de kırmızı takıma mağlup olan mavi takım yarışmacıları sebebiyle birlikte eleme potasına kimleri göndermek istediklerini seçtikleri sırada Eray ile Esra arasında meydana gelen gerginliğin dozu, yarışmada görülmemiş bir seviyeye ulaşırken, diyaloglar kurulduğu esnada ses tonları da en yüksek perdedeydi. Stüdyoda yankılandı! Aynı takımda mücadele ettiği isimlerin kendine yaptığı eleştiriler sonucunda suskunluğunu bozma kararı alan Tokelli, Eray'ın kendisine akıl vermemesi gerektiğini ve çorbasını düzgün yapması gerektiğini söyledi. Ardından ise tartışma başladı... Detaylar şok etti! >> Diğer sayfaya geçiniz!