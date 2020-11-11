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- 11 Kas 2020 - 20:49 G: 11 Kas 2020 - 22:15

Ankara Siteler'de korkutan yangın

Ankara Siteler'de korkutan yangın. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı.Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

11 Kas 2020 - 20:49 AA Ankara- Asayiş

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Ankara Siteler'de korkutan yangın mask
Ankara Siteler'de korkutan yangın
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