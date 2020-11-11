2021 KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır, ne kadar geçerli?

KOSGEB Belgesi Nasıl Alınır 2021. KOSGEB belgesi almadan girişimcilik desteklerinden faydalanmak mümkün değildir. Belgeyi almak isteyen kişilerin mutlaka uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılması gerekiyor.

E devlet üzerinden online şekilde belgeyi almak mümkündür. KOSGEB belgesini alabilmek için internet bağlantınızı kullanmanız ve sisteme giriş yapmanız yeterlidir. Nerede olursanız olun bilgisayarınızı açarak, eğitim videolarını izlemeye başlayabilirsiniz. Programlara başvurmadan önce tercih edebileceğiniz iki seçenek bulunuyor.

2021 senesinde yeni programlar açıklanmıştır. Destekler buna göre ayarlanmaktadır. Geleneksel girişimcilik destek programı ve ileri girişimcilik destek programı zaten vardı. Yeni düzenleme ile girişimciliği geliştirme destek programı da verilmeye başlanmıştır.

KOSGEB Belgesi Alırken NACE Kodları Nelerdir?

KOSGEB belgesinde NACE kodları alırken hangi programından faydalanmak istediğinizi tercih etmeniz gerekiyor. Eğer iş fikriniz ileri girişimci kapsamında desteklenen sektörler arasında yer alıyorsa o zaman ileri girişimcilik eğitimini almanız gerekir. Eğer KOSGEB desteklenen sektörler ve NACE kodları içinde yer alan bir iş fikriniz varsa, o zaman geleneksel girişimcilik eğitimini almanız gerekir.

İleri girişimcilik kapsamında yer alan bütün iş fikirleri imalat sektöründe yer alır. Hangi sektörde iş yapmayı planlıyorsanız buna uygun NACE kodunu bulmanız gerekecektir.

KOSGEB Girişimcilik Belgesi Ne İşe Yarar?

KOSGEB girişimcilik belgesi iş hayatına atılmak isteyen girişimciler için çok önemli bir yere sahiptir. Faizsiz kredilerden faydalanmak, destek almak isteyen kişilerin mutlaka bu belgesi olması gerekir.

KOSGEB girişimcilik belgesi ile iş yeri açma belgesi birbirinden farklıdır. Yani bu belgenizin olması halinde iş yerini hemen açmanız mümkün değildir. Destek programlarından faydalanmak için gerekli olan bir belge olduğu unutulmamalıdır.

KOSGEB Girişimcilik Belgesini Kimler Alabilir?

KOSGEB belgesini almak için kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekir. Belgeyi almak isteyen kişiler için tanımlanmış bir üst sınır bulunmamaktadır. Belge almak isteyen kişi mutlaka okur yazar olmalıdır. Ayrıca bu belgenin alınması için bazı diğer şartların da sağlanması gerekir. Bu şartlar arasında şunlar yer almaktadır:

Kişi T.C. vatandaşı olmalıdır,

Kişinin terör örgütü ile herhangi bir bağlantısı bulunmamalıdır,

Daha önce kişinin girişimcilik eğitimi almamış olması gerekir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız girişimcilik belgesi almak için başvurunuzu iletebilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Belgesi Almak için Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB girişimcilik belgesi almak için başvuru yapmak isteyen kişilerin önce KOSGEB tarafından verilen eğitimlere katılması şarttır. Girşimcilik eğitimi olarak bilinen bu eğitimlerin dışında mutlaka belge için başvuru yapılması gerekir. Başvuru yapmak isteyen adayların e devlet sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvurular tamamen online ortam üzerinden yapılmalıdır. E devlet sistemine giriş yapmak isteyen kişilerin hem T.C. kimlik nosu hem de e devlet şifresi olması şarttır. Eğer daha önceden e devlet şifreniz olmadıysa şifrenizi almak için PTT şubelerine gitmeniz gerekir.

2 TL karşılığında kapalı zarf içinde şifreniz verilecektir. Eğer daha önceden şifreniz olmasına karşın şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifremi unuttum butonuna basarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Adım Adım KOSGEB Girişimcilik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adım adım KOSGEB belgesini almak isteyen kişilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekir:

E devlet girişi yapın.

Eğitim başvurusunu mail adresini güncelleyerek yapın.

İl seçin.

E devlet ile başvur butonuna basın.

Formu eksiksiz doldurun.

Onay verin.

Başvuru işleminizi tamamlayın.

KOSGEB başvuru formunu doldururken verdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerin verilmesi halinde başvuru dikkate alınmayacaktır.