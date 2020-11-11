KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri 2021! Tavuk Çiftliği Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri 2021.2021 yılında KOSGEB tavuk çiftliği destekleri; tavuk çiftliği kurmak amacı ile alınamamaktadır. Ancak KOSGEB tavuk çiftliği destekleri, tavukçuluk alanında girişimci destek programı kapsamında verilmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri; tavuk çiftliği kurmak isteyenlere kredi vermektedir. Aynı zamanda Ziraat Bankası da tavuk çiftliği için kredi vermektedir.

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Var Mıdır?

KOSGEB’in tavuk çiftliklerine destek vermesi gibi bir durum yoktur. Canlı hayvan alımı için KOSGEB’den destek alınamamaktadır. TKDK tarafından tavuk çiftliği kurmak veya hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere destek verilmektedir.

KOSGEB iş kurmak isteyenlere destek sunmaktadır. Tavuk çiftliği alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler ise; Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında sadece belirli konular için destek talep edebilmektedirler. Kümes hayvanı alımları için desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin bankalardan kredi talep etmeleri gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise; kümes hayvancılığı yapmak isteyenlere her yıl 30.000 TL hibe kredi vermektedir. Belirlenen şartları karşılayan, genç ve kırsal kesimde yaşayan kişilerin katılabildiği bu proje kapsamında verilen destekler 3 yıl süre ile denetlenmektedir. 3 yılın sonunda ise genç girişimci tavuk çiftliğine yaptığı yatırımın tamamına sahip olmaktadır.

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Nelerdir?

KOSGEB’in tavukçuluk alanındaki destekleri ve bu desteklerin NACE kodları aşağıdaki gibidir:

Canlı kümes hayvanlarının toptan ticareti alanında destek verilmektedir. Bu desteğin NACE kodu 46.23.02’dir.

Yumurta ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti için KOSGEB’den destek alınabilmektedir. NACE kodu ise; 46.33.02’dir.

47.29.11 NACE kodu ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti için destek talep edilebilmektedir.

Tezgahlar ve pazar yerleri aracılığı ile şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta perakende ticareti yapacak olanlar; 47.81.13 NACE kodu ile destek alabilmektedirler.

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Ne Kadardır?

Tavuk çiftliği destek tutarı; Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında 60.000 TL’dir. KOSGEB tavuk çiftliği destekleri verilmediği için sadece belirli masraflar adına destek talep edilebilmektedir.

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destek Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

KOSGEB tavuk çiftliği başvuru evrakları şu şekildedir:

Güncel KOBİ beyannamesi gerekmektedir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Ardından bu formun imzalı ve kaşeli çıktısının alınması gerekmektedir.

KOBİ Bilgi Dokümanı talep edilmektedir.

İş planı hazırlanmalıdır.

Başvuru sahibine ve işletme ortaklarına ait kimlik belgesi sunulmalıdır.

KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

KOSGEB tavuk çiftliği destek başvurusu yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle girişimcinin KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılım sağlaması gerekmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra uygulamalı girişimcilik sertifikası verilmektedir. 32 saatlik ve devam zorunluluğu olan bir eğitimdir.