KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri 2021! Tavuk Çiftliği Kredisi Nasıl Alınır?
KOSGEB’in tavuk çiftliklerine destek vermesi gibi bir durum yoktur. Canlı hayvan alımı için KOSGEB’den destek alınamamaktadır. TKDK tarafından tavuk çiftliği kurmak veya hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere destek verilmektedir.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri 2021.2021 yılında KOSGEB tavuk çiftliği destekleri; tavuk çiftliği kurmak amacı ile alınamamaktadır. Ancak KOSGEB tavuk çiftliği destekleri, tavukçuluk alanında girişimci destek programı kapsamında verilmektedir.
Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri; tavuk çiftliği kurmak isteyenlere kredi vermektedir. Aynı zamanda Ziraat Bankası da tavuk çiftliği için kredi vermektedir.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Var Mıdır?
KOSGEB’in tavuk çiftliklerine destek vermesi gibi bir durum yoktur. Canlı hayvan alımı için KOSGEB’den destek alınamamaktadır. TKDK tarafından tavuk çiftliği kurmak veya hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere destek verilmektedir.
KOSGEB iş kurmak isteyenlere destek sunmaktadır. Tavuk çiftliği alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler ise; Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında sadece belirli konular için destek talep edebilmektedirler. Kümes hayvanı alımları için desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin bankalardan kredi talep etmeleri gerekmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise; kümes hayvancılığı yapmak isteyenlere her yıl 30.000 TL hibe kredi vermektedir. Belirlenen şartları karşılayan, genç ve kırsal kesimde yaşayan kişilerin katılabildiği bu proje kapsamında verilen destekler 3 yıl süre ile denetlenmektedir. 3 yılın sonunda ise genç girişimci tavuk çiftliğine yaptığı yatırımın tamamına sahip olmaktadır.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Nelerdir?
KOSGEB’in tavukçuluk alanındaki destekleri ve bu desteklerin NACE kodları aşağıdaki gibidir:
- Canlı kümes hayvanlarının toptan ticareti alanında destek verilmektedir. Bu desteğin NACE kodu 46.23.02’dir.
- Yumurta ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti için KOSGEB’den destek alınabilmektedir. NACE kodu ise; 46.33.02’dir.
- 47.29.11 NACE kodu ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti için destek talep edilebilmektedir.
- Tezgahlar ve pazar yerleri aracılığı ile şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta perakende ticareti yapacak olanlar; 47.81.13 NACE kodu ile destek alabilmektedirler.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri Ne Kadardır?
Tavuk çiftliği destek tutarı; Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında 60.000 TL’dir. KOSGEB tavuk çiftliği destekleri verilmediği için sadece belirli masraflar adına destek talep edilebilmektedir.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destek Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
KOSGEB tavuk çiftliği başvuru evrakları şu şekildedir:
- Güncel KOBİ beyannamesi gerekmektedir.
- Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır. Ardından bu formun imzalı ve kaşeli çıktısının alınması gerekmektedir.
- KOBİ Bilgi Dokümanı talep edilmektedir.
- İş planı hazırlanmalıdır.
- Başvuru sahibine ve işletme ortaklarına ait kimlik belgesi sunulmalıdır.
KOSGEB Tavuk Çiftliği Destekleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
KOSGEB tavuk çiftliği destek başvurusu yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
Öncelikle girişimcinin KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılım sağlaması gerekmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra uygulamalı girişimcilik sertifikası verilmektedir. 32 saatlik ve devam zorunluluğu olan bir eğitimdir.
- Ardından işletmenin kurulması ve işletmenin KOSGEB’in veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir. Güncel bir KOBİ beyannamesi oluşturulmalıdır.
- Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında destek alınacağı için KOSGEB’e bu program için başvuru yapılmalıdır. İşletmeye ait istenen resmi belgelerin sunulması gerekmektedir.
- Başvuru evrakları KOSGEB’e ulaştırıldıktan sonra KOSGEB yetkilileri başvuru sahibine bir gün vermektedir. Verilen tarihte başvuru sahibinin işletmesi için hazırlamış olduğu iş planını KOSGEB yetkililerine sunması gerekmektedir. İş planının nasıl hazırlanması gerektiği girişimcilik eğitiminde anlatılmaktadır. Desteğin ne için istendiği ve işletme ile ilgili bütün detaylar bu planda yer almalıdır.
- İş planı sunumundan sonra eğer KOSGEB tarafından proje onaylanır ise; girişimcilik destek programı kapsamında KOSGEB tavuk çiftliği desteklerinden yararlanılabilmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.