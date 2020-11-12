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- 12 Kas 2020 - 00:08 G: 12 Kas 2020 - 00:13

Son dakika! Binlerce kişi bu müjdeyi bekliyordu! Meclis'te kabul edildi

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yapılan düzenleme ile Borç yapılandırması yapan vatandaşlar vergi ve sgl borçlarını 18 eşit taksit şeklinde ödeyebilecekler. Taksitlerin ilk ödemeleri Şubat 2021 tarihine kadar uzayacak.

12 Kas 2020 - 00:08 AA - Ekonomi

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