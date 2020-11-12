Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku! Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve FETÖ Propagandası! Yeşilcam efsaneleri arasında gösterilen efsane oyuncu Nilüfer Aydan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ayrıca ünlü oyuncu Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu bazı paylaşımlarda FETÖ propagandası yaptığı iddia edildi.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>