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- 12 Kas 2020 - 10:17 G: 12 Kas 2020 - 10:29

Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku! Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve FETÖ Propagandası!

Türk sinemasının usta oyuncusu hapis şoku yaşıyor. 80 yaşındaki deneyimli oyuncuya Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açıldı. Hakkında dava açılan ünlü oyuncu ise suçlamaları kabul etmedi. Sinema ve magazin dünyasına bomba gibi düşen olay herkesi şaşırttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku! Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve FETÖ Propagandası! Yeşilcam efsaneleri arasında gösterilen efsane oyuncu Nilüfer Aydan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ayrıca ünlü oyuncu Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu bazı paylaşımlarda FETÖ propagandası yaptığı iddia edildi.

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12 Kas 2020 - 10:17 - Gündem

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