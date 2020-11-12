Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku! Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve FETÖ Propagandası!
Türk sinemasının usta oyuncusu hapis şoku yaşıyor. 80 yaşındaki deneyimli oyuncuya Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açıldı. Hakkında dava açılan ünlü oyuncu ise suçlamaları kabul etmedi. Sinema ve magazin dünyasına bomba gibi düşen olay herkesi şaşırttı.
Ünlü Oyuncuya Hapis Şoku! Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve FETÖ Propagandası! Yeşilcam efsaneleri arasında gösterilen efsane oyuncu Nilüfer Aydan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ayrıca ünlü oyuncu Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu bazı paylaşımlarda FETÖ propagandası yaptığı iddia edildi.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
12 Kas 2020 - 10:17 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.