Ankara'da Belediyeler sokak hayvanları için el ele verdi

Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında hazırlanan “Sokakta yaşayan özgür hayvan dostlarımızı besleme desteği” adlı proje, ilk etapta 2 tona yakın mama desteği ile başladı.

Birlikte yaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz

“Birlikte yaşıyor, yemeğimizi paylaşıyoruz” sloganıyla yola çıkan İç Anadolu Belediyeler Birliği, üye belediyelerden gelen talepler üzerine harekete geçti. İlk etapta 2 tona yakın mama ile yola çıkan ekiplerin ilk durağı, Niğde Çiftlik Belediyesi ile Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi oldu.

Gelen talepler doğrultusunda mama desteğinin devam edeceğini belirten Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkileyen Corona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da yaklaşan kış mevsimi de onları olumsuz etkiliyor. Yerel yönetimler olarak sadece vatandaşlarımızın değil sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Vatandaşlarımızı olduğu kadar can dostlarımızı da yalnız bırakmıyor, onlara mama desteği sağlıyoruz” dedi.

Başkan Yaşar’ın talimatı, Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk’un koordinesi ile yola çıkan mamalar, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a teslim edildi.