Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Kas 2020 - 11:08 G: 12 Kas 2020 - 11:16

Ankara'da Belediyeler sokak hayvanları için el ele verdi

İç Anadolu Belediyeler Birliği, Corona virüsün toplumsal etkisi ve havaların soğuması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım elini uzattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında hazırlanan “Sokakta yaşayan özgür hayvan dostlarımızı besleme desteği” adlı proje, ilk etapta 2 tona yakın mama desteği ile başladı.

Birlikte yaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz

“Birlikte yaşıyor, yemeğimizi paylaşıyoruz” sloganıyla yola çıkan İç Anadolu Belediyeler Birliği, üye belediyelerden gelen talepler üzerine harekete geçti. İlk etapta 2 tona yakın mama ile yola çıkan ekiplerin ilk durağı, Niğde Çiftlik Belediyesi ile Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi oldu.

Gelen talepler doğrultusunda mama desteğinin devam edeceğini belirten Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkileyen Corona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da yaklaşan kış mevsimi de onları olumsuz etkiliyor. Yerel yönetimler olarak sadece vatandaşlarımızın değil sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Vatandaşlarımızı olduğu kadar can dostlarımızı da yalnız bırakmıyor, onlara mama desteği sağlıyoruz” dedi.

Başkan Yaşar’ın talimatı, Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk’un koordinesi ile yola çıkan mamalar, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a teslim edildi.

12 Kas 2020 - 11:08 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor mask
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı mask
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı mask
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor mask
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor
Ankara Yenimahalle’de renkli kış mask
Ankara Yenimahalle’de renkli kış
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Bülent Ecevit'i kabri başında andı mask
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Bülent Ecevit'i kabri başında andı
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele mask
Ankara Yenimahalle'de virüse karşı etkin mücadele
Ankara Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli mask
Ankara Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı
Altın Kanatlı Melekler Kastamonu’dan galip döndü mask
Altın Kanatlı Melekler Kastamonu’dan galip döndü
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu mask
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor mask
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada mask
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada
ANKARAY'da konforlu ve güvenli seyahat için “buraj” çalışması mask
ANKARAY'da konforlu ve güvenli seyahat için “buraj” çalışması
Başkan Demirel’e Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür plaketi mask
Başkan Demirel’e Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür plaketi
Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı mask
Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor mask
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor
Ankara Keçiören’de fidanlar toprakla buluştu mask
Ankara Keçiören’de fidanlar toprakla buluştu
Ankara Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor! Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı mask
Ankara Altındağ'da yatırımlar bir bir hayata geçiyor! Mahalle konaklarında sona yaklaşıldı
Ankara Altındağ’a bir orman daha mask
Ankara Altındağ’a bir orman daha
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu mask
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor mask
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor
Ankara Çubuk'ta hatıra ormanı açılışı mask
Ankara Çubuk'ta hatıra ormanı açılışı
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada mask
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada
ANKARAY'da konforlu ve güvenli seyahat için “buraj” çalışması mask
ANKARAY'da konforlu ve güvenli seyahat için “buraj” çalışması
Hercai'den İnanılmaz Transfer! O İsmi Ellerinden Kaptılar! Yer Yerinden Oynadı! mask
Hercai'den İnanılmaz Transfer! O İsmi Ellerinden Kaptılar! Yer Yerinden Oynadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL