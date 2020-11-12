Ankara'da Belediyeler sokak hayvanları için el ele verdi
İç Anadolu Belediyeler Birliği, Corona virüsün toplumsal etkisi ve havaların soğuması nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım elini uzattı.
Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında hazırlanan “Sokakta yaşayan özgür hayvan dostlarımızı besleme desteği” adlı proje, ilk etapta 2 tona yakın mama desteği ile başladı.
Birlikte yaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz
“Birlikte yaşıyor, yemeğimizi paylaşıyoruz” sloganıyla yola çıkan İç Anadolu Belediyeler Birliği, üye belediyelerden gelen talepler üzerine harekete geçti. İlk etapta 2 tona yakın mama ile yola çıkan ekiplerin ilk durağı, Niğde Çiftlik Belediyesi ile Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi oldu.
Gelen talepler doğrultusunda mama desteğinin devam edeceğini belirten Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkileyen Corona virüs salgınıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da yaklaşan kış mevsimi de onları olumsuz etkiliyor. Yerel yönetimler olarak sadece vatandaşlarımızın değil sokak hayvanlarından da sorumluyuz. Vatandaşlarımızı olduğu kadar can dostlarımızı da yalnız bırakmıyor, onlara mama desteği sağlıyoruz” dedi.
Başkan Yaşar’ın talimatı, Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk’un koordinesi ile yola çıkan mamalar, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a teslim edildi.
12 Kas 2020 - 11:08 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.