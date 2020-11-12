Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor

Pandemi süreci nedeniyle kimi maçların ertelenmesinden dolayı Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde 5’inci maçını oynayan Yenimahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi SK. karşısında sahadan 28-27 galip ayrıldı.

Geriden gelen Melekler maçı bırakmadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynan ve iki takımın kora kor mücadelesine sahne olan karşılamada, Yenimahalle’nin melekleri mücadeleye; Fatma, Hanna, Ceylan, Bilge, Beyza, Nurceren ve kalede Fatma yedisi ile başladı.

Maçın ilk devresini 12-14 geride tamamlayarak soyunma odasına dönen Altın Kanatlı Melekler, ikinci yarıya istekli ve kontrollü başlayarak karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Bilge, şova devam ediyor

İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren goller; Bilge (10), Beyza (6), Ceylan ve Hanna (4), Nurceren, Esra, Fatma, Gülcan (1)ile geldi.

Muratpaşa Belediyesi SK maçı galibiyeti ile büyük moral depolayan Yenimahalle Belediyesi, 16 Kasım tarihinde Görele Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.