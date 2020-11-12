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- 12 Kas 2020 - 11:29 G: 12 Kas 2020 - 11:51

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”nın Türkiye’de ilk kez gösterimine ev sahipliği yaptı.  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesi ve İtalyan Büyükelçiliği’nin birlikte düzenlediği 11. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası başladı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılışı yapılan hafta boyunca 6 film hem online olarak hem de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sinema severlerle buluşacak. 

11-17 Kasım 2020 tarihleri boyunca sürecek olan gösterimlerde İtalyan sinemasının en yeni örnekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimler bu yıl hem salon hem de çevrimiçi olarak eş zamanlı başlayacak. 

Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”nın Türkiye’de ilk kez gösterimiyle başlayan hafta boyunca, Guido Chiesa’nın “Çıkar sesini”, Emiliano Corapi’nin “Ev hapsinde aşk”, Matteo Garrone’nin “Pinokyo”, Alessandro Siani’nin “Dünyanın en güzel günü”, Guido Lombardi’nin “Çalınmış günler” ve D’Innocenzo kardeşlerin “Kötü Masallar” adlı filmleriyle devam edecek. 

Salon gösterimlerinin 60 kişi ile sınırlandırıldığı, tüm filmlerin orijinal dilinde ve Türkçe, İngilizce alt yazılı olacağı hafta boyunca sinemaseverler İtalyan filmlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.

12 Kas 2020 - 11:29 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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