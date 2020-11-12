Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”nın Türkiye’de ilk kez gösterimine ev sahipliği yaptı.
Çankaya Belediyesi ve İtalyan Büyükelçiliği’nin birlikte düzenlediği 11. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası başladı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılışı yapılan hafta boyunca 6 film hem online olarak hem de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sinema severlerle buluşacak.
11-17 Kasım 2020 tarihleri boyunca sürecek olan gösterimlerde İtalyan sinemasının en yeni örnekleri geçmiş yıllarda olduğu gibi sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimler bu yıl hem salon hem de çevrimiçi olarak eş zamanlı başlayacak.
Ferzan Özpetek’in son filmi “Şans Tanrıçası”nın Türkiye’de ilk kez gösterimiyle başlayan hafta boyunca, Guido Chiesa’nın “Çıkar sesini”, Emiliano Corapi’nin “Ev hapsinde aşk”, Matteo Garrone’nin “Pinokyo”, Alessandro Siani’nin “Dünyanın en güzel günü”, Guido Lombardi’nin “Çalınmış günler” ve D’Innocenzo kardeşlerin “Kötü Masallar” adlı filmleriyle devam edecek.
Salon gösterimlerinin 60 kişi ile sınırlandırıldığı, tüm filmlerin orijinal dilinde ve Türkçe, İngilizce alt yazılı olacağı hafta boyunca sinemaseverler İtalyan filmlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.
12 Kas 2020 - 11:29 Ankara/ Çankaya- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.