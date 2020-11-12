Derya Tuna ve İdo Arasında Düğün Krizi! İbrahim Tatlıses Ne Diyecek?
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, alışveriş yaparken görüntülendi. Kendilerine sorulan sorular üzerine alışverişe ara veren medyatik çift gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi.
Derya Tuna ve İdo Arasında Düğün Krizi! İbrahim Tatlıses Ne Diyecek? Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlanmış, bu nişan magazin dünyasında geniş yer bulmuştu.
Yakın bir tarihte evlilik planlaya çift, düğün planları ve hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aile aralarında yaptıkları nişan töreninden de bahseden İdo Tatlıses:
''Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı.'' diyerek gülüşmelere neden oldu.
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12 Kas 2020 - 12:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.