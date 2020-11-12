Derya Tuna ve İdo Arasında Düğün Krizi! İbrahim Tatlıses Ne Diyecek? Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nişanlanmış, bu nişan magazin dünyasında geniş yer bulmuştu.

Yakın bir tarihte evlilik planlaya çift, düğün planları ve hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aile aralarında yaptıkları nişan töreninden de bahseden İdo Tatlıses:



''Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı.'' diyerek gülüşmelere neden oldu.



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