Hercai'den İnanılmaz Transfer! O İsmi Ellerinden Kaptılar! Yer Yerinden Oynadı! ATV ekranlarının fenomen dizisinden sürpriz bir atak geldi. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi kendisine hayran bırakan Hercai, ekibe öyle bir isim dahil etti ki, uzun süre gündemden düşmeyecek.

Oyuncunun kendisi kadar son oynadığı dizide herkesi şaşırtacak. Türkiye'nin en büyük projelerinden birinde rol alan bomba isim büyük bir sürprizle Hercai'ye dahil oldu.



Ali İlhan'ın yönettiği Mia Yapım imzalı Hercai'de artık resmen yeni bir dönem başlıyor. Çünkü diziye dahil olan bu isim yeni bir soluk yeni bir heyecan yaratacak.



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