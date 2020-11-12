Hercai'den İnanılmaz Transfer! O İsmi Ellerinden Kaptılar! Yer Yerinden Oynadı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai öyle bir transfere imza attı ki yer yerinden oynayacak. Bu isim diziyi bambaşka bir boyuta taşıyacak.
Hercai'den İnanılmaz Transfer! O İsmi Ellerinden Kaptılar! Yer Yerinden Oynadı! ATV ekranlarının fenomen dizisinden sürpriz bir atak geldi. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi kendisine hayran bırakan Hercai, ekibe öyle bir isim dahil etti ki, uzun süre gündemden düşmeyecek.
Oyuncunun kendisi kadar son oynadığı dizide herkesi şaşırtacak. Türkiye'nin en büyük projelerinden birinde rol alan bomba isim büyük bir sürprizle Hercai'ye dahil oldu.
Ali İlhan'ın yönettiği Mia Yapım imzalı Hercai'de artık resmen yeni bir dönem başlıyor. Çünkü diziye dahil olan bu isim yeni bir soluk yeni bir heyecan yaratacak.
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12 Kas 2020 - 12:28 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.