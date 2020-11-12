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- 12 Kas 2020 - 13:04 G: 12 Kas 2020 - 13:05

Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı; yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler ile acil durumlarda alınacak önlemleri masaya yatırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, “Afet ve Risk Koordinasyonu Çözüm Stratejisi Planı” konulu bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu’nun başkanlık ettiği toplantıda; doğal afetler (deprem ve sel), yangın ve acil durumlarla mücadele konuları ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Malzeme stok durumunun koordinasyonu ile doğal afetler ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu’nun başkanlığında Afet ve Risk Koordinasyonu Çözüm Strateji Planı” konulu bir toplantı düzenlendi.

OLASI AFET DURUMLARINDA TÜM BİRİMLER KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Yerel yönetimlerin doğal afetlerle mücadele konusunda önceliklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, Genel Sekreter Yardımcıları Baki Kerimoğlu, Mustafa Kemal Çokakoğlu, Erol Gündüz ve Faruk Çınkı ile çok sayıda daire başkanı da katıldı.

Acil durumlarda alınacak önlemler başta olmak üzere depreme hazırlık çalışmalarında tüm birimlerin koordineli çalışma yürütmesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, “Elimizdeki envanteri de dikkate alarak stok programı yapmaya hazırlanıyoruz. Kendi personelimiz ile vatandaşa yönelik afet ve acil durumlarla ilgili eğitim programları düzenleyerek toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin herhangi bir noktasında olabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Olası afet ve acil durumlarla ilgili yeni proje çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında ekipmanların stok durumlarının kontrolünün sağlanması çok önemli. Gönüllü arama kurtarma ekiplerini eğitme konusunda da alanında tecrübeli ve uzman akademik danışmanlar ile eğitmenlerden destek almayı planlıyoruz. Uzaktan eğitim modülleri de hazırlamayı hedefliyoruz. Şehir selleri için de hazırlıklarımızı yaptık. Kritik yağış zamanları için olası taşkın durumlarının önüne geçebilmek adına mazgal temizliği başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

12 Kas 2020 - 13:04 Ankara- Belediyeler

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