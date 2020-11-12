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- 12 Kas 2020 - 13:06 G: 12 Kas 2020 - 13:07

Ankara Çubuk'ta hatıra ormanı açılışı

Ankara Kulübü Seymenleri, Çubuk II Barajı bölgesinde 500'ü aşkın fidanın toprakla buluştuğu  "Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçüleri Hatıra Ormanı" açılışını Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçüleri ile Erasmus programı kapsamında çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrencilerden oluşan grup ile birlikte yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çubuk'ta 500'ü aşkın fidanın toprakla buluştuğu "Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçüleri Hatıra Ormanı"nın açılışı yapıldı.

Çubuk'da fidanları toprakla buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Başkanı Mehmet Zekai Erkan konuşmasında Çubuk II Barajı vadi bölgesinin farklı noktalarına fidan dikimlerine devam edeceklerini belirterek, "Yeşili sevmek, ormanlarımızı çoğaltarak korumak zorundayız.  Bizler bu ağaçları dikerken çok büyük bir keyif aldık. En azından kişisel olarak 'bir dikili ağacımız olsun' diyen sponsorlarımız adına da dikim yaptık. İnşallah bu 500'ü aşan miktarda diktiğimiz çam ve meyve fidanlar büyüyecek ve bizlere nefes olacak. Bu fidanlar büyüyecek ve bizler meyvelerinden de  faydalanacağız inşallah. Fidanlar büyüyünce doğal yaşamın zenginleşmesine de büyük fayda sağlayacak. Hatıra ormanımızın oluşturulmasında emeği geçen, katkı sunan başta Çubuk Belediye Başkanımız Sayın Baki Demirbaş'a ve Belediyemiz personeline, Çubuk Spor Kulübümüze, Ankaragücümüze, Ankara Kulübümüze, Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçülerimize, sponsorlarımıza, herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Çubuk Mal Müdürü Zeki Çoban da konuşmasında şunları kaydetti: "Çubuk için çok önemli bir etkinlik yaptık. Bizden sonraki nesillere iyi bir eser bırakabilmek adına çok güzel bir ağaçlandırma gerçekleştirdik. İnşallah bu bölge insanlığa, spora faydalı bir alan olarak hizmet verecek. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ ve Çubuk Belediyesi Meclis Üyesi Müslüm Arslan da Çubuk'ta hayata geçirdikleri; fidanların toprakla buluşması projesinde yer almaktan dolayı hem bir Çubuk'lu olarak gurur duyduğunu, hem de Ankara Kulübü Seymenleri olarak mutlu olduklarını belirterek, ormanların geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu, kendilerine bu projede katkı sağlayan ve destek veren başta Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye personeli  olmak üzere tüm sponsorlara, herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Açılışını gerçekleştirdikleri "Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçüleri Hatıra Ormanı" kurdele kesim  töreninde konuşan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka da "Geleceğimiz için, yaşanabilir bir dünya için yeşile, ağaca, ormanlarımıza, doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün burada hep birlikte bunun çok güzel bir örneğini gerçekleştiriyor, fidan dikimlerinin ardından hatıra ormanı açılışını yapıyoruz. Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçüleri Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasında emeği geçen, katkı sağlayan başta Çubuk Belediye Başkanı Sayın Baki Demirbaş başta olmak üzere belediye personelimize, Çubuk Vadisi Doğa Yürüyüşçülerimize, Ankara Kulübü Seymenlerimize, bugün burada bizlerle birlikte olan Erasmus öğrencilerimize, sponsorlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saka, Ankara Kulübü Çubuk Şube Başkanı Mehmet Zekai Erkan'a hatıra ormanının hayata geçmesinde gösterdiği çalışmalardan ve  diğer başarılı faaliyetlerinden ötürü günün anısına minyatür Atatürk heykeli takdim etti.

12 Kas 2020 - 13:06 Ankara- Belediyeler

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