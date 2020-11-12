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- 12 Kas 2020 - 13:09 G: 12 Kas 2020 - 13:10

Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor

Mamak Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlar ve kazandırdığı tesislerin sayısı her geçen gün artıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mahallelerin yaşam standartlarını yükseltecek ve birçok hizmeti tek bir noktada toplayarak vatandaşa kolaylık sağlayacak olan mahalle konakları bir bir yükseliyor. Mahalle halkının sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği mahalle konaklarını yaygınlaştıran belediye, bu kapsamda Eskibayındır, Kızılca ve Ortaköy mahallerinde yapımına başlanan mahalle konaklarının inşaatı hızla ilerliyor.

Tüm mesailerini Mamaklı vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak için harcadıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapımı devam eden konaklar ile mahalle bazında insanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Köse, “Mamak’ın her bir noktasında tesislerimiz hızla yükseliyor. Komşularımızın bir araya geleceği, pek çok amaçla kullanılabilecek konaklar, ortak mekan olması nedeniyle insanların kaynaşması, bir araya gelmesi ve kardeşlik duygusunu geliştirmek açısında önemli. Böyle güzel mekanlara her zaman ihtiyaç var. Türkiye’nin çoğu yerinde, köylerde mevcut olan köy konakları, köy halkının birçok ihtiyacını karşılıyor. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet veriyor.

Eskiden tek oda şeklinde küçük yapılar halinde karşımıza çıkan odalar bugün modern, geniş ve kullanışlı mimariye sahip. Çünkü mahallelerimiz artık nüfus bakımından kalabalık yerler. İlçemiz her ne kadar büyüyüp, şehir görünümüne sahip olsa da kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşattığımız için bu tür yapılara ihtiyaç duyuyoruz. Mahalle statüsü kazanan fakat köy özelliklerini, geleneklerini de muhafaza eden mahallelerimizde hem alt yapı hem de bu tür köy konağı yapılması gibi hizmetlerimizi imkânlarımız doğrultusunda devam ettiriyoruz. Bu tesisler sadece bizim kuşaklarımız için değil, gelecek kuşaklar için de çok faydalı olacak” dedi.

Konaklarda neler bulunacak

İlçe halkının sosyal bağlarını daha da güçlendirmek, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü tekrar canlandırmak ve komşuluk ilişkilerini artırmak için hayata geçirilen mahalle konaklarından Eskibayındır Mahalle Konağı’nın toplam inşaat alanı 250 metrekare.

Yapımı yüzde 25 seviyesine ulaşan ve iki katlı inşa edilen konakta, muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescit bulunuyor. Konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı inşa ediliyor. Çevresinin bahçe duvarları ile peyzaj çalışmaları devam eden konak tamamlandığında halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği mekân olacak.

Yapımı yüzde 18 seviyesine ulaşan bir diğer mahalle konağı da Kızılca Mahalle konağı. 250 metrekarelik alanda inşa edilen Kızılca mahalle konağında da meydan, muhtarlık ofisi ve salon bulunuyor. Hem mahallenin gelişimine hem de vatandaşlara önemli bir katkı sağlayacak olan bir diğer mahalle konağı da Ortaköy mahalle konağı. Peyzaj çalışmaları devam eden ve yüzde 70 seviyesine mahalle konağının da peyzaj çalışmaları devam ediyor.

12 Kas 2020 - 13:09 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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