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- 12 Kas 2020 - 13:11 G: 12 Kas 2020 - 13:12

Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Pursaklar'da fidan dikimi gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ülkedeki orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrenciler ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında Ayyıldız İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘‘Daha Yeşil Bir Pursaklar Daha Yeşil Bir Türkiye’’

2019 yılında Abadan Mahallesinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veriyor, yeşil alanların korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizde gelecek nesillere daha yeşil bir Pursaklar bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için her bireyin mutlaka fidan dikmesi gerekir. Bu vesileyle fidan dikme etkinliğine katılan tüm hemşerilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Pursaklar daha yeşil bir Türkiye anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

‘‘Yeşil Pursaklar Seferberliği Takdire Şayan’’

Her bir vatandaşı ağaç dikmeye davet eden İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Bir insanın doğası ve insanlığın bırakacağı en kıymetli hazine ağaçtır. Belediyemizin son bir yıl içinde ilçemizde gerçekleştirmiş olduğu yeşil Pursaklar seferberliği takdire şayan. Bugün dikilen bir fidan, geleceğimize nefes olacaktır. Bu fidanları koruyacak gözetecek ve güzel bir şekilde büyümesini sağlayacak olanlar yine biziz, o yüzden tüm hemşehrilerimizin bu diktiğimiz fidanları korumalarını rica ediyorum" dedi.

12 Kas 2020 - 13:11 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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