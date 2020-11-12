Herkes Ahmet Kural'ı Konuşuyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Sevilen oyuncu Ahmet Kural, doğum gününde yapmış olduğu hareket ile hayranlarının kalbini bir kez daha kazanmayı başardı.
Büyük alkış toplayan bu hareket herkes tarafından takdir edildi ve herkes örnek olması gerektiğinin altı çizildi.
Oynadığı birbirinden başarılı dizi ve sinema filmleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, doğum gününde yapmış olduğu hareket ile kendisini seven herkesi bir kez daha mest etti.
Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi reyting rekorları kıran dizi projelerinin yanında Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi gişe rekorları kıran sinema filmlerinde de yer alan ve ekürisi Murat Cemcir ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, Türk halkının kalbini çalmaya devam ediyor.
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12 Kas 2020 - 13:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.