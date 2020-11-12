Herkes Ahmet Kural'ı Konuşuyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Büyük alkış toplayan bu hareket herkes tarafından takdir edildi ve herkes örnek olması gerektiğinin altı çizildi.



Oynadığı birbirinden başarılı dizi ve sinema filmleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, doğum gününde yapmış olduğu hareket ile kendisini seven herkesi bir kez daha mest etti.

Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi reyting rekorları kıran dizi projelerinin yanında Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi gişe rekorları kıran sinema filmlerinde de yer alan ve ekürisi Murat Cemcir ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, Türk halkının kalbini çalmaya devam ediyor.



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