Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Kas 2020 - 13:12 G: 12 Kas 2020 - 13:37

Herkes Ahmet Kural'ı Konuşuyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Sevilen oyuncu Ahmet Kural, doğum gününde yapmış olduğu hareket ile hayranlarının kalbini bir kez daha kazanmayı başardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Büyük alkış toplayan bu hareket herkes tarafından takdir edildi ve herkes örnek olması gerektiğinin altı çizildi.

Oynadığı birbirinden başarılı dizi ve sinema filmleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, doğum gününde yapmış olduğu hareket ile kendisini seven herkesi bir kez daha mest etti.

Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi reyting rekorları kıran dizi projelerinin yanında Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi gişe rekorları kıran sinema filmlerinde de yer alan ve ekürisi Murat Cemcir ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahmet Kural, Türk halkının kalbini çalmaya devam ediyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

12 Kas 2020 - 13:12 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Beklenen Oldu! Acun Ilıcalı O İsmi Kovdu! Öyle Bir İsim Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak! mask
Beklenen Oldu! Acun Ilıcalı O İsmi Kovdu! Öyle Bir İsim Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak!
Derya Tuna ve İdo Arasında Düğün Krizi! İbrahim Tatlıses Ne Diyecek? mask
Derya Tuna ve İdo Arasında Düğün Krizi! İbrahim Tatlıses Ne Diyecek?
Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah... mask
Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah...
Yasak Elma Setinde Bombalar Bitmiyor! Eda Ece'nin Şevval Sam Paylaşımı Olay Oldu! mask
Yasak Elma Setinde Bombalar Bitmiyor! Eda Ece'nin Şevval Sam Paylaşımı Olay Oldu!
Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede! mask
Şener Şen Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Sağlık Durumu Herkesi Korkuttu... Şuanda Hastanede!
Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Ezgi Mola'nın Takipçisiyle Yaptığı Konuşma Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı! mask
Yasak Elma'nın Yeni Yıldızı Berk Oktay ve Oyuncu Sevgilisi Koronavirüse Yakalandı!
Sefirin Kızı Seyirciyi Çileden Çıkardı! Neslihan Atagül'e Herkes Ateş Püskürüyor! ''Yeter artık çıkart şu çizmeyi'' mask
Sefirin Kızı Seyirciyi Çileden Çıkardı! Neslihan Atagül'e Herkes Ateş Püskürüyor! ''Yeter artık çıkart şu çizmeyi''
Acun Ilıcalı Özgü Namal'ı İkna Etti! Bomba Gibi Dönüyor! mask
Acun Ilıcalı Özgü Namal'ı İkna Etti! Bomba Gibi Dönüyor!
Serenay Sarıkaya'nın Bu Halini Gören Hayranlarının Dudakları Çatladı! Sokak Ortasına Çıktı ve Hiç Aldırmadan... mask
Serenay Sarıkaya'nın Bu Halini Gören Hayranlarının Dudakları Çatladı! Sokak Ortasına Çıktı ve Hiç Aldırmadan...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sigara Dumanından Koronavirüs Bulaşır Mı? Covid-19 Sigara Dumanıyla Bulaşır Mı? mask
Sigara Dumanından Koronavirüs Bulaşır Mı? Covid-19 Sigara Dumanıyla Bulaşır Mı?
Herkes Ahmet Kural'ı Konuşuyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki... mask
Herkes Ahmet Kural'ı Konuşuyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki...
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu mask
Ankara Pursaklar'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor mask
Ankara Mamak'ta Mahalle Konakları yükseliyor
Ankara Çubuk'ta hatıra ormanı açılışı mask
Ankara Çubuk'ta hatıra ormanı açılışı
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada mask
Ankara Büyükşehir’de afet önlemleri masada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL