Sigara Dumanından Koronavirüs Bulaşır Mı? Covid-19 Sigara Dumanıyla Bulaşır Mı?
Koronavirüs salgınının etkisinin devam ettiği bugünlerde alınan tedbirler her geçen gün artıyor. Bilindiği gibi Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele için yeni önlemler gündeme geldi. Alınan son önlemlerden biri de sigara yasağı oldu. Vatandaşların park, bahçe ve cadde gibi açık alanlarda sigara içmesi yasaklandı.
Sigara Dumanından Koronavirüs Bulaşır Mı? Covid-19 Sigara Dumanıyla Bulaşır Mı? Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere sigara içme yasağının eklenmesi ile vatandaşlar sigaranın hastalığın bulaş riskini artırıp arttırmadığını merak etmeye başladı. Bu yasağın hangi sebeplere yönelik uygulamaya konulduğunu merak eden vatandaşlar sigara Koronaviüs’ün bulaşma riskini arttırıyor mu sorusuna cevap arıyor.
Vatandaşların bu konuda soru işaretlerinin çoğalmasının üzerine Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirme ve açıklama yaptı. Taşkınoğlu hem yeni yasağı değerlendirdi hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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12 Kas 2020 - 13:26 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.