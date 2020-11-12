Sigara Dumanından Koronavirüs Bulaşır Mı? Covid-19 Sigara Dumanıyla Bulaşır Mı? Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere sigara içme yasağının eklenmesi ile vatandaşlar sigaranın hastalığın bulaş riskini artırıp arttırmadığını merak etmeye başladı. Bu yasağın hangi sebeplere yönelik uygulamaya konulduğunu merak eden vatandaşlar sigara Koronaviüs’ün bulaşma riskini arttırıyor mu sorusuna cevap arıyor.

Vatandaşların bu konuda soru işaretlerinin çoğalmasının üzerine Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirme ve açıklama yaptı. Taşkınoğlu hem yeni yasağı değerlendirdi hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>